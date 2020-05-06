THY, normalleşme planlamasında uçuş taslağını hazırladı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat seferlerini durdurmuştu. Koronavirüsle mücadelede normalleşme planlaması çerçevesinde uçuş yasağının sonlanması dahilinde sonrasına yönelik bir uçuş taslağı hazırladı.

İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY'nin normalleşme takviminindeki plana göre, Haziran ayı içerisinde yurt içinde tüm meydanlara uçuşların yapılması planlanırken yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek.

Haziran, Temmuz ve Ağustos olmak üzere 3 aylık bir dönemi kapsayan planlamaya göre, Haziran ayı içerisinde tüm iç hat uçuşlarını tekrar başlatmak isteyen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirecek

Yasak sona erdiği anda ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanlayan THY'nin yurt dışı uçuşlarında ilk olarak; Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerine başlayacak.

Türk Hava Yolları, Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşların sefer sayılşarını arttırmayı planlarke yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş olarak takvim hazırladı.