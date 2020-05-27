Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına yeni destek paketi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların e-ihracata daha fazla yönlendirilerek yurt dışı pazarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmak adına yeni destek paketini uygulamaya alacaklarını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına yeni destek paketi
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Koronavirüsü salgının oluşturduğu pandemi nedeniyle iş yapma sistemlerinin radikal değişimiyle birlikte dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik yeni çalışmalar başlatan Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir uygulama başlatılıyor. Bakan Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdpğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren yeni kararda firmaların ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik amaçlı bir destek programı hazırlandı ve firmaları e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu karar ile yaptığı açıklamada geliştirilen yeni mekanizması hakkında şunları söyledi:

"Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz.
Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun."


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