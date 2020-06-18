Ticaret Bakanlığı üç farklı alandaki harcamalarda taksit sayısını 18 aya çıkardı!

Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşımızı rahatlatacak müjdeli haber geldi. Artık hava yolları konaklama ve seyahat acenteleri harcamalarında taksit sayısı artırıldı ve 18 aya çıkarıldı. Dana önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da bu konuyla alakalı düzenlemeler yapmıştı.

Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte bu üç alandaki harcamaların taksit sayısı 18 ay oldu. Bu yönetmeliğe göre perakende satış gerçekleştiren işletmelerin vatandaşlara yaptığı taksit sayıları değişti. Artık hava yolları, konaklama ve seyahat acenteleri harcamalarında taksit sayısı artırıldı. Ticaret Bakanlığı bu üç alandaki taksit sayısını 18 aya çıkartarak vatandaşımızı rahatlattı. Bu karar ödemeleri daha kolay bir hale getirecek.