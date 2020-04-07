İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
94062
ALTIN
359.762
DOLAR
6.7574
STERLİN
8.3090
EURO
7.3521

TOBB Başkanından bankalara çağrı! Kredide limit bitti demeyin

Kredi başvurularını 'limit bitti' diyerek geri çeviren bankalara bir çağrıda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm Bankalara sıkıntıya düşen tüm firmalara destek olmaya çağrısında bulundu.

07 Nisan 2020 Salı 11:59
TOBB Başkanından bankalara çağrı! Kredide limit bitti demeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıklarken Kredi Garanti Fonunun (KGF) kefalet limitini 250 milyar lira artırıldığını açıklamıştı. Fakat ihtiyaç sahibi firmaların banklara kredi başcurusu sonucunda taraflarına 'limit yok' yanıtı firmaları sıkıntıya düşürdü.

Söz konusu kredilerin bankalar tarafından finansman sorunu yaşayan firmalara sağlanmasıyla ilgili sorunlar olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Kredi erteleme talepleri sonrasında sunulan yüksek faizle ilgili tepkiler almaya başlayan bankalar şirketlere kredi vermemek için de direnmeye başladığını ve salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçen firmalara destek olamadıklarını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimiz bankalardan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.." ifadelerini kullanarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Tüm dünya Koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var.

Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli.

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı.

Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var.

Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin %80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum."

Anahtar Kelimeler:
BankaKrediTOBBKredi TalebiLimit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler
İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilenler
Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi
Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?

Popüler Haberler

e-Devlet şifresi nasıl alırım? PTT şubesine gitmeden e-devlet şifresi alınır mı?
Geliri olmayana devlet yardımları şartları nelerdir? Geliri olmayan vatandaş yardım başvurusu nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
Banka emekli maaşını haciz edip, el koyabilir mi?
İncir Ağacı yeni bölüm neden yok? İncir Ağacı dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
6 Ay ertelemeli 10 Bin TL kredi başvurusu detayları ve şartları
TV8 Doya Doya Moda Uğurkan Erez neden yok, neden gelmedi?
Evlendikten sonra hangi belgeler değiştirilir? Evlilik sonrası kimlik ve değişecek diğer belgeler
Ziraat otomatik BES iptali işlemleri nelerdir? Ziraat Bireysel Emeklilik cayma ve iptal işlemleri
Konut kredileri ertelendi mi? Konut kredilerini erteleyen bankalar var mı?
TRT Eba TV ortaokul ders programı ve saatleri
Baraj dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 30 Mart ÖTV Sigara zammı ve güncel fiyat listesi
İŞKUR iş arayan profil oluşturma nasıl yapılır? Adım adım iş arayan profili oluşturma işlemleri
La Casa De Papel 5. sezon onay aldı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Çocuklarla evde neler oynanabilir, evde oynanacak oyunlar nelerdir?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
Origin ücretsiz Sims 4 oyunu giriş
Kim Milyoner Olmak İster’de uzman jokeri Arda Ayten kimdir? Arda Ayten hakkında bilgiler!
Zoom Uygulaması yasaklanacak mı, bilgileri mi çalıyor? Zoom uygulaması güvenilir midir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.