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TOBB Denizbank esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuruları başladı

Koronavirüs salgınından dolayı esnaflara destek olmak için Nefes Kredisi kampanyası başlatıldı. Esnaflara 50 bin TL üst limitli olarak verilecek Nefes Kredisi’nin başvuruları başladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:58
TOBB Denizbank esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuruları başladı

Bankalar Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan kişilere çeşitli kredi paketleriyle destekler veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi olan Kobi ve Esnaflar için Denizbank üzerinden yeni kredi kampanyaları başlatıldı. Bu kampanya kapsamında esnaflara 50 bin TL’ye kadar kredi verilecek.

Denizbank Esnafa 50 Bin TL Nefes Kredisi

Denizbank senelik cirosu 25 milyon TL’den az olan işletmeler için 50 bin TL’lik Nefes Kredisi kampanyasını başlattı. Denizbank düşük faiz oranlarıyla esnaflara bu zor süreçte destek olacak. TOBB üyesi esnaflara verilecek olan 50 Bin TL’lik kredinin senelik faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi. Kredinin geri ödemelerinde aylık taksit ödemeleri ise 4 bin 580 TL olmaktadır. Kredi ödemelerinde 12 ay vade yapılmaktadır.

TOBB Nefes Kredisi

TOBB ile KGF arasında yapılan anlaşmayla birlikte esnaflar için kredi paketleri uygulanmaya başlandı. Bu krediden senelik cirosu 25 milyon TL’den az olan KOBİ’ler yararlanabilecek. Koronavirüs salgınından dolayı nakit akışı bozulan esnaflara Nefes Kredisi kampanyasıyla 2 ay içerisinde toplam 6 Milyar kredi verilecek.

Kriter                                          Mikro                                  Küçük                     Orta

Çalışan Personel Sayısı               ‹ 10                                ‹ 50                           ‹ 250

Yıllık Net Satış                       ≤ 3 Milyon TL                ≤ 25 Milyon TL       ≤ 125 Milyon TL

Yıllık Mali Bilanço                ≤ 3 Milyon TL                 ≤ 25 Milyon TL         ≤ 125 Milyon TL

 

TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranı

Nefes Kredisi kullanan işletmeler taksit ödemelerine 2021 yılında başlayacak. Bu kredinin senelik faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir ve esnaf odasına üye olan kişilere maksimum 100 bin TL kredi verilmektedir. Kredinin limitleri bölgedeki potansiyele göre 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Kredi alan kişiler 2021 yılına kadar yani 8 ay taksit ödemesi yapmayacak. Kredi destekleri yüze 80 KGF kefaleti ile verilmektedir.

Nefes Kredisi Başvuru Şartları

TOBB kararıyla Denizbank üzerinden verilen Nefes Kredisi başvurularında esnaflardan maddi teminat istenmeyecek. 50 bin TL kredinin 150 TL banka masrafı haricinde herhangi bir ek masrafı olmayacak. Kredi Garanti Fonu kefaleti için Banka yönetmeliği gereği yüzde 0,75 komisyon alacak.

Esnaflar online olarak alacakları oda kayıt belgesi ile Denizbank şubelerinde başvurularını tamamlayabilecek. Küçük esnaflar için Kobilere ve esnaflara kullandırılacak olan Nefes Kredisi’nin senelik faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi. Kredi ödemeleri 8 ay kadar yani 2021 yılına kadar yapılmayacak. Ödemeler 12 taksitle yapılacak.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Nefes Kredisiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu kredi kapsamında esnaflara toplamda 3 Milyar TL kredi kullandıracaklarını belirtti.

Son Güncelleme: 02.05.2020 22:58
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