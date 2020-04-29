İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

TOBB Denizbank yıl sonuna kadar ödemesiz nefes kredisi

İşletmelere sene sonuna kadar ödemesi olmayan Nefes Kredisi esnaflara ilaç gibi geldi. TOBB Denizbank yıl sonuna kadar ödemesiz nefes kredisini işletmelerin beğenisine sundu. İşte Nefes Kredisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:14
TOBB Denizbank yıl sonuna kadar ödemesiz nefes kredisi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok esnafın ekonomik sıkıntılar içine girdiği bu dönem içinde Nefes Kredisi sunuldu. Sene sonuna kadar ödemesiz kredi imkanı sunan Nefes Kredisi ile beraber 2020 senesinde koronavirüs salgınının ekonomik alandaki olumsuz etkileri biraz olsun hafifletilmeye çalışıldı.

Sene Sonuna Kadar Ödemesiz Nefes Kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı açıklamaya bakıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda devam ettirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde ihtiyaç sahibi firmalar için Nefes Kredisi’nin uygulamaya alındığı görüldü. 3 senede 12 milyar liradan fazla kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi’nin yedincisi 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank kapsamında verilmeye başlandı. Faiz oranı ise %7,5 olarak belirlendi. Bu sene içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayacağı belirtildi.

Nefes Kredisi ile İlgili Yapılan Açıklama

“Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar TL‘nin üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi‘nin faizi yıllık % 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişebilecek. Nefes Kredisi kullananlar 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi yapmayacak. Krediyi alan işletmeler 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin % 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Cirosu 25 milyon TL‘nin altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.“

Mobil uygulamalarımızı yükle, güncel olaylardan haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Son dakika gelişmelerini her an takipte kalmak için Haberport’u Instagram’da takip etmeyi unutma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 29.04.2020 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
SSK Bağkur emeklilerinin 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılıyor!
Şehirler arası otobüs seferleri yasak ne zaman kalkıyor, yol izni ne zaman bitiyor?
Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? Niyet etmeyi unutunca ne yapılmalıdır? Oruca niyet etmenin hükmü nedir?
İşyerini virüs nedeni ile kapatan esnafa koronavirüs 6 ay ödemesiz esnaf kredi kampanyaları
2020 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi
Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri
Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç detsek kredisi değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.