TOBB Denizbank yıl sonuna kadar ödemesiz nefes kredisi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok esnafın ekonomik sıkıntılar içine girdiği bu dönem içinde Nefes Kredisi sunuldu. Sene sonuna kadar ödemesiz kredi imkanı sunan Nefes Kredisi ile beraber 2020 senesinde koronavirüs salgınının ekonomik alandaki olumsuz etkileri biraz olsun hafifletilmeye çalışıldı.

Sene Sonuna Kadar Ödemesiz Nefes Kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı açıklamaya bakıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda devam ettirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde ihtiyaç sahibi firmalar için Nefes Kredisi’nin uygulamaya alındığı görüldü. 3 senede 12 milyar liradan fazla kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi’nin yedincisi 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank kapsamında verilmeye başlandı. Faiz oranı ise %7,5 olarak belirlendi. Bu sene içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayacağı belirtildi.

Nefes Kredisi ile İlgili Yapılan Açıklama

“Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar TL‘nin üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi‘nin faizi yıllık % 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişebilecek. Nefes Kredisi kullananlar 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi yapmayacak. Krediyi alan işletmeler 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin % 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Cirosu 25 milyon TL‘nin altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.“

Mobil uygulamalarımızı yükle, güncel olaylardan haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Son dakika gelişmelerini her an takipte kalmak için Haberport’u Instagram’da takip etmeyi unutma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et