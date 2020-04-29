TOBB Denizbank yıl sonuna kadar ödemesiz nefes kredisi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok esnafın ekonomik sıkıntılar içine girdiği bu dönem içinde Nefes Kredisi sunuldu. Sene sonuna kadar ödemesiz kredi imkanı sunan Nefes Kredisi ile beraber 2020 senesinde koronavirüs salgınının ekonomik alandaki olumsuz etkileri biraz olsun hafifletilmeye çalışıldı.
Sene Sonuna Kadar Ödemesiz Nefes Kredisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı açıklamaya bakıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda devam ettirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde ihtiyaç sahibi firmalar için Nefes Kredisi’nin uygulamaya alındığı görüldü. 3 senede 12 milyar liradan fazla kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi’nin yedincisi 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank kapsamında verilmeye başlandı. Faiz oranı ise %7,5 olarak belirlendi. Bu sene içinde anapara ve faiz ödemesi yapılmayacağı belirtildi.
Nefes Kredisi ile İlgili Yapılan Açıklama
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