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TOBB esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuru şartları ve istenilen evraklar

Esnafa Nefes kredisi! TOBB, KOBİ’lere özel Nefes kredisini açıkladı. TOBB esnafa 50 Bin TL Nefes kredisi 2020 başvuru şartları ve istenilen evraklar merak edilmektedir. İşte, detaylar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:23
TOBB esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuru şartları ve istenilen evraklar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu esnafa Nefes kredi açıkladı. Esnafa destek paketi kapsamında TOBB ve Denizbank işbirliği ile Nefes kredisi, esnafla buluşacak. Nefes kredisinin başvuru şartları ve detayları merak konusu haline geldi.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik boyutta destek paketleri açıklanırken bir destekte TOBB ve Denizbank’tan geldi. Esnafa destek paketi kapsamında Nefes kredisi açıklandı. Nefes kredisi ile toplamda 6 milyar TL’nin üstünde kredi verilecek. Kredinin yıllık faiz oranı yüzde 7,5 olacak ve 100 bin TL’ye kadar kredi çekilebilecek. Nefes kredisinin geri ödemesi 2020 yılında gerçekleşmeyecek. 2021 yılında geri ödemeler başlayacak.

Nefes kredisi başvuruları

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan KOBİ’ler Nefes kredisine başvuru yapabilecek. KOBİ’ler, üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyeliklerini belirten belge ile Denizbank şubesine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Bir üye için azami ücret 100 bin TL olarak belirlendi.

Nefes kredisinin 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. 2021 yılında 12 ay taksitle (4500) ödemeler gerçekleşecek.

Nefes kredisi, TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliği ile hayata geçirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’ Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak. Bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden itibaren TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Nefes kredisi başvuru şartları

TOBB, Denizbank ve KGF iş birliği ile hayata geçirilen Nefes kredisinin tek şartı bulunmaktadır. Bu şart ise esnaf ve KOBİ’lerin ilgili oda ve borsalara üye olması gerekmektedir. Nefes kredisi ile ilgili detaylar ise şu şekilde:

  • Vergi- SGK borcunun olmaması,
  • İlave maddi teminat alınmayacak
  • 150 TL ve 300 TL banka masrafı dışında ek masraf alınmayacak.
  • KGF kefaleti için yüzde 0,75 komisyon alınacak.
  • Tüm sektörler başvuru yapabilecek.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 22:23
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