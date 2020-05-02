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TOBB nefes kredisi Denizbank kredisi’nden kimler faydalanabilir?

Ankara Ticaret Odası’nın Nefes Kredisi bu yılda da devam ediyor. İşte, 2020 ATO Nefes Kredisi Denizbank şartları…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:02
TOBB nefes kredisi Denizbank kredisi’nden kimler faydalanabilir?

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) önceki yıllarda sunduğu KOBİ destek kredileri devam ediyor.  ATO nefes kredisine başvuru yapmak için e-ATO üzerinden ‘’ TOBB Nefes Kredisi Başvurusu için’’ ibareli belgenin alınması gerekiyor. Bu belge ile Denizbank’a gidilerek başvuru işlemi gerçekleşiyor.

ATO Nefes Kredisinin Avantajları

Geçtiğimiz yıllarda yapılan  ATO Nefes Kredisinin avantajları şu şekilde:

  • Yıllık %7,5 faiz oranı,
  • İlk taksit 2021 Ocak ayı ertelemeli,
  • 12 Ay eşit taksit vade imkanı,
  • En fazla 100.000 TL Kredi

27 Nisan 2020 tarihi itibari ile Ankara Ticaret Odası tarafından nefes kredisi desteği başlatıldı. ATO’dan alınacak faaliyet belgesi ile başvuruların yapıldığı krediler ile yüzde 7,5 faiz oranıyla 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi kullanılabiliyor.

Nefes kredisinin ödemeleri ise 2020 yılında yapılmıyor. Ödemeler, 2021 yılında 12 eşit taksitle yapılabiliyor.

TOBB Nefes Kredisi’nden Kimler Faydalanabilir?

Bankanın Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

Nasıl Başvuru Yapılıyor?

Nefes Kredisi için başvurular, 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren başladı. Başvurular 31 Aralık 2021’ye kadar alınacak. E-ATO’dan alınan ‘’ TOBB Nefes Kredisi Başvurusu için’’ ibareli belge ile Denizbank şubelerinden başvurular gerçekleşiyor.

İstenilen Başvuru Evrakları

Nefes Kredisi için istenilen başvuru evrakları şunlardır:

  • Yararlanıcı beyanı
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İmza Beyannamesi
  • Son 2 Yıla ait Vergi Levhası
  • Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri
  • Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)
  • Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi.

DenizBank, başvuru niteliğine göre evrak isteme hakkını saklı tutmaktadır.  Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamaz.

 KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranır.

Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.

Ücret ve Komisyon

Peşin komisyon bir defaya mahsus olmak üzere;

50 bin TL kredi için 150 TL,

100 bin TL kredi için 300 TL KGF komisyon oranı, KGF tarafından belirlenecektir.

Kredi kullanacak firmalardan sigorta, istihbarat vb. adlarla ilave ücret alınmayacaktır.

Hesaplama Tablosu

Kredi Tutarı

Vade

Yıllık Faiz Oranı

Aylık Taksit Tutarı

Kredi Kullandırım Ücreti

50.000 TL

8 ay ödemesiz süreli 20 ay

%7,5

4.579,87 TL

150 TL

100.000 TL

8 ay ödemesiz süreli 20 ay

%7,5

9,159.74 TL

300 TL

 

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:02
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