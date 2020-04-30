TOBB’dan esnafa 8 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, esnafı sevindirecek haberi verdi. Hisarcıkoğlu’nun açıklaması doğrultusunda esnafa 8 ay geri ödemesiz kredi sunulacak.

Korona virüsün işletmelere ve ülkemize olan olumsuz etkilerinin zayıflatılması amacı taşıyan uygulama kapsamında kredinin geri ödemelerinin 2021 yılında yapılacağı da açıklandı. Ayrıca Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açıkladığı üzere kredi, başvurulara bir an evvel başlanacağını, kredi verilecek işletmelerde işletmenin gelirinin 5.000 TL’nin altında olması koşulu da aranacak.

TOBB Esnafa 100.000 TL Kredi Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Kredinin detaylarına bakıldığında, kredi aylık geliri 5.000 Tl altında olan işletmelere sağlanacak. Nefes Aldıran Kredi başlığıyla sunulan kredinin yıllık faiz oranı ise %7.50 olacak. 50.000- 100.000 TL arasında olacak kredinin faiz ödemesi ve ana para ödemesi ise bulunmayacak. Ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitle yapılacak ve kredinin %80’i KGF kefaleti kapsamında verilecek.

TOBB tarafından esnafa sağlanacak olan kredinin başvuru tarihi henüz belli değil. Başvuru tarihini sitemizden takip edebilirsiniz.

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