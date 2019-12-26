TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adım adım Toki sosyal konut başvurusu

TOKİ, Türkiye’nin 81 ilinde sosyal konutlar inşa edileceğini açıklamıştı. Projeye başvurular e- devlet üzerinden başladı. Uygun fiyatlarda ev sahibi olmak isteyen kişiler, başvuru sürecine dair bilgileri ve konutların nerelerde yapılacağını araştırmaya başladı.

Alınan son bilgilere göre TOKİ sosyal konut başvuruları e- devlet üzerinden yapılacak. Tüm illerde yapılacak binalara ilk 3 içerisinde 130 bin kişinin başvurduğu açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum projenin 1- 1,5 yılda biteceğini açıkladı.

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılacak?

TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesinin son başvuru tarihi 15 Ocak olarak belirlendi. Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşecek projenin hangi ilçelerde yer alacağı da belirlendi.

Projeye başvuru yapmak için ilk önce e- devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra karşınıza çıkan sayfada size uygun olan ili seçerek başvuru butonuna tıklayınız. Sonraki aşama olarak başvuru şartlarını inceleyiniz ve sayfanın altındaki onay bölümünü işaretleyin ve devam butonuna tıklayınız.

Önünüze gelecek ekranda konut tipi seçmeniz istenecektir. Projede iki farklı seçenekte konut tipi bulunmaktadır. 2+1 konut tipini seçenler başvuru ücreti olarak 500 TL, 3+1 konut tipini seçenler ise başvuru ücreti olarak 100 TL ödemektedir.

Konut tipini seçtikten sonra yapacağınız işlem onay bilgisi vermek olacaktır. Sayfanın içinde bulunan sosyal konut başvurusu onay kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

Son olarak başvuru ücreti yatırmanız istenecektir. Başvuru ücretini adınıza açılan bir Ziraat Bankası hesabına 1000 TL yatırmanız gerekmektedir. Bu işlem sırasında hesabınızı kontrol etmeyi ve hesabın adınıza açılmış olduğuna dikkat edin.

Tüm bu aşamaları tamamlayıp başvurunuzu yaptıktan sonra TOKİ size SMS olarak bilgilendirme mesajı atacaktır. Ayrıca başvuru durumu ‘başvuru listesi’ bölümden kontrol edilebilir ve başvuru sonucu size kısa mesaj olarak bildirilir.

Sosyal konut başvuru şartları

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapacak kişilerin uyması gereken bazı şartlar vardır. Ayrıca TOKİ inşa edilecek konutları belli kategorilere ayırmıştır. Bu kategoriler;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvuru yapacak kişilerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. Ancak İstanbul İli için sınır 6.000 TL’dir. Ayrıca başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlarda toplam aylık net gelirin içinde yer almaktadır. Ancak bu durum şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri için geçerli değildir.