TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: Afyon, Çorum ve Bolu kura çekilişleri başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu, Çorum ve Afyon kuraları çekilecek. TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular tamamlanmıştı. Tamamlanan başvuruların ardından kura çekilişleri korona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Ertelenin ardından bazı şehirlerde kura çekimleri başladı. Buna göre Afyon, Çorum ve Bolu illerinin kura çekimleri noter huzurunda yapılacak. Kura sonuçları TOKİ resmi sitesinden yayınlanacak. Kura çekiliş sonucu sorgulama işlemi kimlik numaralarıyla yapılıyor.

TOKİ Çorum, Bolu ve Afyon kuraları saat kaçta?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Bolu ili kura çekimleri saat 12.00’de, Afyon ili kura çekimleri ise saat 14.00’de yapılacak. Kura sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Hak sahibi olmayanlara para iadesi

TOKİ kura çekimlerinin ardından kurada çıkmayan hak sahibi olamayan kişiler başvuru sırasında yatırdıkları peşinat ödemelerini geri alabiliyor. Başvuru sırasında peşinatlarını Halkbank aracılığıyla yatıran kişiler ödemelerini şubeye gitmeden online işlemler üzerinden geri alabilecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 18:51