Toki 100 Bin yeni sosyal konut projesi yapılacak il ve ilçelerin listesi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) her sene dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 100 bin sosyal konut projesi için başvurular alınmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler yatay mimari kapsamında inşa edilen 2+1 ve 3+1 konutlar için Ziraat Bankası’ndan başvuru yapabilecek.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Aralık Pazartesi günü başladı. Proje başvuruları 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Projedeki 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru ücreti alınacak.

TOKİ’den gelen bilgilere göre, yeni sosyal konutların İstanbul’da hangi ilçelere yapılacağı belli oldu. 100 bin sosyal konut projesi İstanbul’da Anavutköy, Başakşehir ve Tuzla’da, Ankara’da ise Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk’ta, İzmir’de ise Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilecek.

2020 yılındaki 100 bin sosyal konut projesine en çok konut Gaziantep’te yapılacak. Proje kapsamında Gaziantep’in Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde daireler inşa edilecek.

2020 yılı 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler için https://i.toki.gov.tr/100BinKonut/TOKI-100-Bin-Konut-Proje-Liste-V1.pdf adresine tıklayabilirsiniz.