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TOKİ 17 İlde 5 Bin TL peşinatla kurasız konut kampanyası düzenliyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için yeni bir kampanya başlattı. TOKİ 17 ilde 5 bin TL peşinatla kurasız konut kampanyası düzenliyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:22
TOKİ 17 İlde 5 Bin TL peşinatla kurasız konut kampanyası düzenliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 17 ilde kurasız olarak ev dağıtacak. Proje kapsamında en düşük peşinat bedeli olarak 5000 TL, en düşük taksit olarak ise 344,45 TL ödenecek.

TOKİ’nin kurasız ev dağıtacağı 17 il belli oldu. TOKİ Çanakkale, Siirt, Sinop, Burdur, Kayseri, Samsun, Ankara, Afyonkarahisar, Düzce, Kırşehir, Bolu, Çankırı, Kütahya, Aydın, Edine, Tunceli ve Yozgat kurasız ev kampanyası başlatıyor. Bu projelere başvuru yapacak kişilerin 5 bin TL peşinat ödemesi yapması yeterli olacak.

1-Ankara Mamak Altığağaç 172 Konut

TOKİ Ankara Mamak Altıağaç projesinde toplamda 172 adet konut inşa edilecek. 3+1 ve 2+1 olarak satılacak konutların satışına başlandı. Projedeki en düşük konut fiyatı 147 bin 847 TL, en yüksek konut bedeli ise 228 bin 123 TL olacak.

2-Çanakkale Bayramiç 2 Konut

TOKİ Çanakkale Bayramiç projesinde 2 tane konut satışa sunuldu. Projede 2+1 ve 3+1 daire olarak toplamda 2 daire olacak. Başvurular 30 Haziran’da sona erecek.

3-Çanakkale Ayvacık 3 konut

Çanakkale Ayvacık projesinde 2+1 konutlar satışa sunuldu. Proje başvuruları 30 Haziran’da son bulacak.

4-Siirt Baykan 1 konut

TOKİ Siirt Bayran projesinde 1 adet konut satışa sunuldu. Bu konutun bedeli ise 150 bin 453 TL olarak belirlendi. Başvurular 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

5-Sinop Dikmen 7 konut

TOKİ Sinop Dikmen projesi kapsamında 7 adet konutu satışa sundu. 3+1 dairelerin yer alacağı proje başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecek.

6-Niğde Bor 16 konut

TOKİ Niğde Bor projesinde toplamda 16 adet 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sundu. Proje başvuruları Ziraat Bankası üzerinden yapılacaktır.

7-Burdur Gölhisar 3 konut

TOKİ Burdur Gölhisar projesi kapsamında 3 adet konutu satışa undu. Projedeki konutların fiyatları 205 bin TL ila 192 bin TL arasında değişmektedir. Gölhisar’da satışa sunulacak konutlar için %10, %15 ve %20 peşinat ödemesi yapılabilecek.

8-Kayseri Melikgazi 13 konut

TOKİ Kayseri Melikgazi projesinde 2+1 ve 4+1 daireler satışa sunuldu. 13 adet konutun satılacağı projedeki konutların fiyatları 181 bin TL ila 407 bin 427 TL arasında değişmektedir. Konutlar için ödenecek olan en düşük peşinat bedeli 22 bin 985 TL olurken, en yüksek peşinat bedeli ise 81 bin 485 TL oldu.

10-Samsun Vezirköprü Nalbantlı alt gelir 53 konut

TOKİ Samsun Vezirköprü Nalbantlı alt gelir grubu projesinde 53 adet konut satışa sunuldu. 2+1 dairelerin satışa sunulacağı etapta aylık olarak 776,32 TL ila 855,60 TL arasında peşinat ödemesi yapılacak.

11-Afyonkarahisar Bayat 4 konut

TOKİ Afyonkarahisar Bayat projesinde 2+1 daireler için başvurular başladı. Kurasız olarak verilecek olan 4 adet konutun en düşük bedeli 107 bin 348 TL, en yüksek bedeli ise 109 bin 351 TL olarak belirlendi.

13-Kırşehir Akpınar 4 konut

TOKİ Kırşehir Akpınar projesinde toplamda 4 adet konut hak sahiplerine dağıtılacak. Konutların fiyatı 104 bin 517 TL ila 130 bin 287 TL arasında değişiyor.

14-Bolu Mudunu Kaygana

TOKİ Bolu Mudunu Kaygana projesinde 174 konut sahiplerine dağıtılacak. Projedeki dairelerin en düşük bedeli 117 bin 784 TL, en yüksek bedeli ise 163 bin 926 TL olarak belirlendi.

15-Kütahya Simav 13 konut

TOKİ Kütahya Simav projesinde 13 adet 3+1 konutu satışa sundu. Proje kapsamındaki dairelerin fiyatları 139 bin 991 TL ila 182 bin 258 TL arasında değişiyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 10 bin TL peşinat bedeli ödeyecek.

16-Aydın Kuyucak 1 konut

17-Edine Keşan Beyendik 1 konut

18-Kırşehir Kaman alt gelir 1 konut

19-Tunceli Hozat 1 konut

20-Yozgat Akdağmadeni alt gelir 1 konut

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:22
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