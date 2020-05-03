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TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!

Devlet tarafından her yıl uygulandığı gibi vatandaşı rahatlatmaya yönelik bazı indirim fırsatları sunulmaya devam ediyor. En son yapılan düzenlemeyle birlikte TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor! başlığı gündem olmaya ve araştırılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar yazımızın içeriğinde.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:24
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!

TOKİ borcunu erkenden vererek tapusunu geri almak isteyen vatandaşlar için 2020 senesi içerisinde kampanya başlıyor. Borcunu direkt olarak ödeyen ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcı kişilere özel olarak yüzde 20 oranına sahip indirim imkanı sunulacak.

TOKİ 2020 yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!

Çevre ve şehircilik bakanı toplu konut idaresi (TOKİ) başkanlığı tarafından mevcut borçlarını tarihinin öncesinden ödeyerek tapusunu almak isteyen kişiler için bu yıl içerisinde sunulan indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor.

Anadolu Ajansı’ndan Zehra Aydın Turapoğlu tarafından yapılan habere göre; borcunu peşin bir şekilde ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına özel olarak %20 miktarında indirim olanağı sunulmakta.

Bu indirim kampanyasından tüm borç bakiyesini kapatmayacak olan kişiler yararlanabilmekte. Bulunan tüm borcunu ödeyemeyecek kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25 oranından az olmaması şartıyla gerçekleştirdikleri ödemelerinde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs – 19 Haziran tarihlerinin arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilir. Bu tarihin ardından yapılacak borç kapatmalarında indirim geçerli olmayacak. 

Kampanyadan yararlanma şartları

Kampanyadan faydalanacak olan konut veya iş yeri alıcı kişilerin yapacakları başvurularının ardından TOKİ’ye ödemek zorunda oldukları aidat gibi hiçbir borçlarının olmaması gerekmektedir.

Mevcut kampanya kapsamında geri ödeme işleminin 2018 yılında başlamış ve konut ve yerleri bulunan kişiler faydalanacak. Bu indirim kampanyasından vade sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler faydalanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için vatandaş, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayarak aracı bankalar tarafından konut kredisi alabilecek.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 20:24
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