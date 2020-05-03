TOKİ Dar ve orta gelirli aileler için 345 TL taksitle ev imkanı! TOKİ 37 İlde 18 bin konut ihale detayları ve başvuru bilgileri!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk konutların ihalelerine başladı. Vatandaşlar ilk konutların nerelerde yapılacağını araştırıyordu. TOKİ resmi sitesinden ilk yapılacak konutların listesi paylaşıldı.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde konut inşa edilecek. Söz konusu projeyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. 2019 yılında başlayan başvurular geçtiğimiz aylarda son bulmuştu. Kura çekimlerinin daha önce yapılması planlanırken, korona virüs salgını nedeniyle kura çekimleri ertelenmişti. Ancak virüsün yayılma hızının azalmasıyla birlikte kura çekimlerine başlandı. Bazı konutların ihaleleri dahi yapıldı. İhaleleri yapılan konutların hangi bölgelerde olduğu da açıklandı.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlara belli peşinatların verilmesinin ardından kalan ödemeler aylık taksitler halinde yapılıyor. TOKİ’den yapılan açıklamada 18 bin 69 adet konutun ihalelerin yapıldığını duyuruldu. Buna göre Mayıs ve Haziran ayında 18 bin 69 konut sahibini bulacak. Toplu Konut İdaresinden yapılan açıklamada 18 bin 69 konutun bölgeleri de duyuruldu. İşte 18 bin 69 konutun bölgeleri;

1-Eskişehir 2. Etap 428 konut

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Zincirlikuyu Mahallesi 2.Etap 428 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 4 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

2-Eskişehir 1. Etap 301 konut

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Zincirlikuyu Mahallesi 1.Etap 301 Adet Konut , 1 Adet 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 5 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

3-Yozgat 112 konut

Yozgat Aydıncık İlçesi, Danlıdağ Mahallesi 112 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 6 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

4-Şanlıurfa 292 konut

Şanlıurfa Merkez İlçesi Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 292 Adet Konut ve 26 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 6 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

5-Nevşehir 41 konut

Nevşehir Merkez (Karasoku) İlçesi, Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 41 Adet Konut ve 31 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 7 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

6-Diyarbakır Yenişehir 1. Etap 635 konut

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 1.Etap 635 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 11 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

7-Diyarbakır Yenişehir 2. Etap 535 konut

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 2.Etap 535 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

8-Diyarbakır Yenişehir 3. Etap 417 konut

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 3.Etap 417 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

9-Şanlıurfa Karaköprü 620 konut

Şanlıurfa Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 620 Adet Konut ve 2 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

10-Sakarya Adapazarı 577 konut

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

11-Diyarbakır Yenişehir 4. Etap 397 konut

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 4.Etap 397 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

12-Afyonkarahisar 496 konut

Afyonkarahisar Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 496 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi işi (E-İHALE) ihalesi 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

13-Konya Beybes 657 konut

Konya Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 657 Adet Konut ,13 Adet Dükkan ve 2 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

14-Afyonkarahisar Sadıkbey 368 konut

Afyonkarahisar Merkez İlçesi, Sadıkbey Mahallesi 368 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

15-Zonguldak 203 konut

Zonguldak Çaycuma İlçesi, Velioğlu Mahallesi 203 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:30'da yapılacak.

16- İzmir Kemalpaşa 3. Etap 516 konut

İzmir İli,Kemalpaşa İlçesi, Çambel Mevkii 3. Etap 516 Adet Konut ve 14 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

17 -İzmir Kemalpaşa 474 konut

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Çambel Mevkii 2. Etap 474 Adet Konut ve 63 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

18-Hatay İskenderun 1008 konut

Hatay İli iskenderun İlçesi Düğünyurdu Mahallesi 2.Etap 1008 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlmesi İşi (E-İHALE) ihalesi 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

19-İzmir Kemalpaşa 3. Etap 516 konut

İzmir Kemalpaşa İlçesi, Çambel Mevkii 3. Etap 516 Adet Konut ve 14 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

20-İstanbul Bağcılar 822 konut

İstanbul Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi 822 Konut ve 25 Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi (E-İHALE) ihalesi 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

21-Sivas Esentepe 475 konut

Sivas İli, Merkez İlçesi, Esentepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 475 Adet Konut (+5 K.D.) İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İHALE) ihalesi 1 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

22-Erzurum Aziziye 1052 konut

Erzurum Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 1052 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 2 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

23-Denizli Serinhisar 178 konut

Denizli İli, Serinhisar İlçesi Kızılhisar Mahallesi 178 Adet Konut, 6 Adet Ticaret ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İHALE) ihalesi 3 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

24-Ağrı 300 konut

Ağrı İli, Merkez İlçesi Yolugüzel Mahallesi 300 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi( E-İHALE) İHALESİ 4 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

25-İstanbul Esenler 578 konut

İstanbul Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 2. Bölge 578 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 8 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

26-Adana Sarıçam 953 konut

Adana Sarıçam İlçesi, Buruk Mahallesi, 3. Etap 953 Adet Konut ve 42 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 9 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

27- Erzurum 351 konut

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 351 Adet Konut , 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkez İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İHALE) ihalesi 10 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

28-Erzurum 454 konut

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Dağ Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 454 Adet Konut , 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İHALE) ihalesi 11 Haziran 2020 tarihinde aaat 14:30'da yapılacak.

29-Erzurum Yakutiye 466 konut

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Eski Sanayi (Soğukçermik) Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 466 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İHALE) ihalesi 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

30-Kayseri Kocasinan 535 konut

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevkii 535 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" (E- İHALE) ihalesi 16 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

31-Konya Meram 116 konut

Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 116 Adet Dükkan ve 182 Adet Ofis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E. İHALE) ihalesi 16 Haziran 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

32-Şanlıurfa Akçakale 314 konut

Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi Atatürk Mahallesi 314 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" ( E-İHALE) ihalesi 17 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

33-Balıkesir Susurluk 210 konut

Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi 210 Adet Konut ve 35 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ( E-İHALE) ihalesi 18 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

34-İstanbul Esenler 686 konut

İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap 3. Bölge 686 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ( E-İHALE) ihalesi 22 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

35-Batman 908 konut

Batman İli, Merkez İlçesi, Ciğerlo mahallesi 908 Adet Konut, 3 Dükkanlı Ticaret ve Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-İHALE) ihalesi 22 Haziran 2020 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

36-Konya Selçuklu 512 konut

Konya ili Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mahallesi 2. etap 512 adet konut ,35 adet dükkan ve 1 adet cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-ihale) ihalesi 23 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

37-Konya Selçuklu 3. Etap 566 konut

Konya ili Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mahallesi 3. etap 566 adet konut ve 6 adet dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E-ihale) ihalesi 24 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

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