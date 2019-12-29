TOKİ kurasız ev nasıl alınır? Toki kurasız ev alma şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 22 ilde 1903 evi kurasız bir şekilde satışa çıkardı. Az ve orta gelir sahibi vatandaşların satışa çıkan evlerin aylık ödeme tutarları 355 liradan başlıyor. Proje vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

TOKİ dar gelirli konut alımı için şartları nelerdir?

Yeni Asır Gazetesi TOKİ’nin dar gelirli olan aileler için satışa sunduğu 2+1 evlere başvurmak isteyen vatandaşların daha önce ev sahibi olmaması, daha önce TOKİ’den ev almamış veya konut kredisi kullanmamış olmasını şart koşuyor.

Orta gelirli vatandaşlar için TOKİ ev alım şartları nelerdir?

Başvuracak kişilerde 25 yaşını bitirmiş olma kriteri, projenin yapılacağı ilde bir yıldan daha fazla yaşanması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve ev halkının net gelirinin 5 bin 500 TL’den fazla olmaması da isteniyor.

Orta gelirli vatandaşların satın alabileceği 3+1 evlere başvurmak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartı isteniyor.

Konutların niteliklerine ve bulundukları illere göre peşinat bedelleri değişiyor. Peşinat bedelleri yüzde 10 ila 25 arasında değişmektedir. Vade seçenekleri de 96 aydan 240 aya kadar değişiklik göstermektedir.

Alt gelir grubu başvuru şartları

Projeye başvurmak için, başvuru yapan kişinin;

T.C. vatandaş olmalıdır.

Projenin yapılacağı ilde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet etmesi ve il nüfusuna kayıtlı olmalıdır.

Şehit aileleri, dul ve yetimler, harp ve vazife malulleri hariç TOKİ’ den konut almamış ve konut kredisi almamış olmalıdır.

Kendisine eşine veya çocuklarına ait herhangi bir konut mülkiyeti olmamalıdır.

25 yaşını bitirmiş olmalıdır.

Aylık hane gelirinin 5.500 TL’den çok olmamalıdır.

Bir aileden sadece bir kişi yani kendisi, eşi ve çocuklarından yalnızca birisi başvurmalıdır.

yukarıdaki şartların her birine sahip olması gerekmektedir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre çekilecektir.

Buna göre kurada öncelikli kategoriler şu şekildedir;