TOKİ Sosyal konut başvuruları nereye yapılacak? Toki 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? TOKİ 100 bin sosyal konut rehberi

TOKİ düşük gelirli ailelerin ve ev sahibi olmak için hayal kuran vatandaşlar için 0 faizli kredi imkanları sunarak ev sahipliğine olanak tanıyan bir kurumdur. Son yapılan açıklamaya göre ise TOKİ’nin 2020 yılı için başvuruları kısa süre içerisinde başlayacak.

100.000 konut alımı başvurularının 16 Aralık tarihinde başlayacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işlemlerin 15 Aralık tarihine kadar yapılması gerektiğini de aktardı.

TOKİ başvuruları nereye yapılacak?

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan başvuruların tamamı e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. TOKİ için yapılacak olan başvuruya herhangi bir engel bulunmuyorsa başvuru sahibi kişinin T.C Ziraat Bankası’nda bir TL hesabının olması gerekiyor. Kişinin hesabında para bulunması durumunda 500 TL hesabından tahsis ücreti olarak kesilecek.

Türk Lirası hesabı olmayan kişiler için ise Ziraat Bankası tarafından önce hesap açılacak daha sonra da hesaptan 500 TL tahsis edilecek. Son başvuru tarihine kadar kişinin hesabında 500 TL bulunmazsa yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecek.

Başvurular Ziraat Bankası’nın proje ili olarak seçilen yerlerde kategorilere ayrılmış durumda. Kategorilere göre 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için 1.000 TL olacak. Ayrıca bu daireler de kendi içlerinde kategorilere ayrılacak. Buna göre 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.

Başvuru formu nedir?

Kategorilere bölünen dairelerin yetkili banka şubeleri tarafından temin edilecek 2 nüshası bulunacak,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine tekrara verilecek.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Proje kapsamında başvuru yapacak kişilerin;