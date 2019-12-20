TOKİ Sosyal konut başvuruları nereye yapılacak? Toki 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? TOKİ 100 bin sosyal konut rehberi

TOKİ düşük gelirli ailelerin ve ev sahibi olmak için hayal kuran vatandaşlar için 0 faizli kredi imkanları sunarak ev sahipliğine olanak tanıyan bir kurumdur. Son yapılan açıklamaya göre ise TOKİ’nin 2020 yılı için başvuruları kısa süre içerisinde başlayacak.
100.000 konut alımı başvurularının 16 Aralık tarihinde başlayacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işlemlerin 15 Aralık tarihine kadar yapılması gerektiğini de aktardı.
TOKİ başvuruları nereye yapılacak?
100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan başvuruların tamamı e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. TOKİ için yapılacak olan başvuruya herhangi bir engel bulunmuyorsa başvuru sahibi kişinin T.C Ziraat Bankası’nda bir TL hesabının olması gerekiyor. Kişinin hesabında para bulunması durumunda 500 TL hesabından tahsis ücreti olarak kesilecek.
Başvurular Ziraat Bankası’nın proje ili olarak seçilen yerlerde kategorilere ayrılmış durumda. Kategorilere göre 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için 1.000 TL olacak. Ayrıca bu daireler de kendi içlerinde kategorilere ayrılacak. Buna göre 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.
Başvuru formu nedir?
Kategorilere bölünen dairelerin yetkili banka şubeleri tarafından temin edilecek 2 nüshası bulunacak,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine tekrara verilecek.
TOKİ başvuru şartları nelerdir?
Proje kapsamında başvuru yapacak kişilerin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir.
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
- Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)