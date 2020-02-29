TOKİ'den ev kazanan adaylar ne yapacak, ne zaman sözleşme imzalanacak ve ilk peşinat ne zaman ödenecek?

Türkiye’nin her noktasında vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ bu yıl da 100.000 ev inşa edecek. Bu evlerden ise geliri daha düşük olan vatandaşlar faydalanabilecek. İstanbul'dan 375.953, İzmir'den 75.288, Gaziantep'ten 69.686, Bursa'dan 56.142,Ankara'dan 18.038 vatandaşın başvuru yaptığı biliniyor. Yeni yapılan 100.000 konutun fiyatları ise şöyle:
- 75 m2 2+1 evler 140.000-161.000 TL
- 85 m2 2+1 evler 157.000-180.000 TL
- 100 m2 3+1 evler 160.000-210.000 TL
TOKİ Kura Tarihleri
2020 yılında verilecek olan 100.000 bin ev için kura çekimleri her şehir için aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak.
- İzmir/Karabağlar: 24 Şubat
- İzmir/Seferhisar: 25 Şubat
- İzmir/Aliağa: 26 Şubat
- İzmir/Kemalpaşa: 27 Şubat
- Muğla/TOKİ: 28 Şubat
- Kayseri/Kocasinan: 2 Mart
- Kayseri/Melikgazi: 3 Mart
- Aksaray/Merkez: 4 Mart
- Konya/Selçuklu: 5 Mart
- Ankara/Sincan: 6 Mart
- Bursa/Kestel: 9 Mart
- Bursa/Yıldırım: 9 Mart
- Sakarya/Korucuk: 10 Mart
- Kocaeli/İzmit: 11 Mart
- Kocaeli/Körfez: 12 Mart
- Kocaeli/Gebze: 13 Mart
- İstanbul/Tuzla: 16 Mart
- İstanbul/Anavutköy: 18 Mart
- İstanbul/Başakşehir: 20 Mart
- Karaman/Kırbağ: 23 Mart
- Konya/Meram: 23 Mart
- Isparta/Çünür: 24 Mart
- Antalya/Alanya: 25 Mart
- Antalya/TOKİ: 25 Mart
- Mersin/TOKİ: 26 Mart
- Adana/Sarıçam: 27 Mart
- Adana/Buruk: 27 Mart
- G.Antep/Şahinbey: 30 Mart
- G.Antep/Şehitkamil: 31 Mart
- Şanlıurfa/Eyyübiye: 1 Nisan
- Şanlıurfa/Karaköprü: 1 Nisan
- Diyarbakır/Yenişehir: 2 Nisan
- Mardin/Artuklu: 3 Nisan
- Mardin/Derik: 3 Nisan
- Batman/Merkez: 3 Nisan
- Siirt/Merkez: 6 Nisan
- Siirt/Kurtalan: 6 Nisan
- Şınak/Uludere: 7 Nisan
- Hakkari/Merkez : 8 Nisan
- Van/Tuşba: 9 Nisan
- Var/Erciş: 9 Nisan
- Bitlis/Merkez: 10 Nisan
- Muş/Merkez: 10 Nisan
- Bingöl/Merkez: 13 Nisan
- Tunceli/Merkez: 13 Nisan
- Elazığ/Maden: 14 Nisan
- Elazığ/Merkez: 14 Nisan
- Elazığ/Yemişlik: 14 Nisan
- Malatla/Yazıhan: 15 Nisan
- Malatya/Kale: 15 Nisan
- Malatya/Merkez: 16 Nisan
- Adıyaman/Kahta: 17 Nisan
- Adıyaman/Merkez: 17 Nisan
- Gaziantep/Nizip: 20 Nisan
- Şanlıurfa/Birecik: 20 Nisan
- Isparta/Eğirdir: 20 Nisan
- K.Maraş/Dulkadiroğlu-Onikişubat: 21 Nisan
- Burdur/Karamanlı: 21 Nisan
- Burdur/Merkez: 21 Nisan
- K.Maraş/Afşin-Elbistan-Göksun: 22 Nisan
- Antalya/Korkuteli: 22 Nisan
- Muğla/Seydikemer: 22 Nisan
- Çorum/Merkez: 24 Nisan
- Kastamonu/Tosya: 24 Nisan
- Muğla/Kavaklıdere-Milas: 24 Nisan
- Kastamonu/Ağlı-Merkez: 27 Nisan
- Aydın/Merkez: 27 Nisan
- Aydın/Söke: 27 Nisan
- Sinop/Boyabat: 28 Nisan
- Sinop/Durağan: 28 Nisan
- Denizli/Honaz: 28 Nisan
- Samsun/19 Mayıs: 29 Nisan
- Sinop/Merkez: 29 Nisan
- Denizli/Pamukkale-Yeniköy: 29 Nisan
- Samsun/Atakum: 30 Nisan
- Samsuk/Canik: 30 Nisan
- İzmir/Selçuk: 30 Nisan
- Giresun/Merkez: 4 Mayıs
- Manisa/Şehzadeler: 4 Mayıs
- Bayburt/Merkez: 5 Mayıs
- Gümüşhane/Merkez: 5 Mayıs
- Manisa/Yunusemre: 5 Mayıs
- Trabzon/Şalpazarı-Tonya: 6 Mayıs
- Çanakkale/Merkez: 6 Mayıs
- Trabzon/Merkez: 7 Mayıs
- Trabzon/Araklı: 7 Mayıs
- Edine/Lalapaşa: 7 Mayıs
- Edine/Merkez: 7 Mayıs
- Rize/Merkez: 8 Mayıs
- Trabzon/Sürmene: 8 Mayıs
- Kırklareli/Merkez: 8 Mayıs
- Artvin/Merkez: 11 Mayıs
- Rize/Muradiye: 11 Mayıs
- Tekirdağ/Hayrabolu-Çorlu-Muhittin: 11 Mayıs
- Ardahan/Merkez: 12 Mayıs
- Ardahan/Göle: 12 Mayıs
- Kars/Merkez: 13 Mayıs
- Kars/Sarıkamış: 13 Mayıs
- Kars/Selim: 13 Mayıs
- Ankara/Nallıhan: 13 Mayıs
- Iğdır/Merkez: 14 Mayıs
- Ağrı/Merkez: 15 Mayıs
- Erzurum/Şenkaya: 15 Mayıs
- Tunceli/Akpazar: 15 Mayıs
- Tunceli/Mazgirt: 15 Mayıs
- Erzurum/Merkez: 18 Mayıs
- Erzincan/Merkez: 20 Mayıs
- Erzincan/Üzümlü: 20 Mayıs
- Ankara/Bala: 20 Mayıs
- Ankara/Haymana: 20 Mayıs
- Erzincan/İliç: 21 Mayıs
- Sivas/Akıncılar: 21 Mayıs
- Eskişehir/Çifteler: 21 Mayıs
- Karaman/Akçeşehir: 21 Mayıs
- Konya/Halkapınar: 21 Mayıs
- Sivas/Merkez: 22 Mayıs
- Konya/Tuzlukçu: 22 Mayıs
- Ordu/Gölköy: 27 Mayıs
- Ordu/Gürgentepe: 27 Mayıs
- Ordu/Karadüz: 27 Mayıs
- Ordu/Aybastı: 28 Mayıs
- Tokat/Turhal: 28 Mayıs
- Afyon/Emirdağ: 28 Mayıs
- Afyon/İscehisar: 28 Mayıs
- Amasya/Merkez: 29 Mayıs
- Amasya/G.hacıköy: 29 Mayıs
- Eskişehir/Beylikova: 29 Mayıs
- Hatay/Belen: 1 Haziran
- Hatay/Yayladağ: 1 Haziran
- Aksaray/Ağaçören: 1 Haziran
- Aksaray/Eskil: 1 Haziran
- Osmaniye/Merkez: 2 Haziran
- Kilis/Merkez: 2 Haziran
- Kırıkkale/Keskin: 2 Haziran
- Kırşehir/Merkez: 2 Haziran
- G.Antep/İslahiye: 3 Haziran
- G.Antep/Nurdağ: 3 Haziran
- Kırıkkale/Delice: 3 Haziran
- Kırıkkale/Bahşili: 3 Haziran
- Aksaray/Eskil: 4 Haziran
- Aksaray/Sultanhanı: 4 Haziran
- Niğde/Merkez: 4 Haziran
- Kırıkkale/Yahşihan: 4 Haziran
- Nevşehir/Kozaklı: 5 Haziran
- Nevşehir/Acıgöl: 5 Haziran
- Nevşehir/Derinkuyu: 5 Haziran
- Aksaray/Güzelyurt: 5 Haziran
- Çorum/Uğurludağ: 5 Haziran
- Çorum/Oğuzlar: 5 Haziran
- Bolu/Merkez: 8 Haziran
- Karabük/Belen: 8 Haziran
- Bilecik/Bozüyük: 9 Haziran
- Düzce/Merkez: 9 Haziran
- Sakarya/Kocaali: 9 Haziran
- Zonguldak/Çaycuma-Merkez: 10 Haziran
- Bursa/Harmancık: 10 Haziran
- Bilecik/Gölpazarı: 10 Haziran
- Bartın/Merkez: 11 Haziran
- Bartın/Ulus: 11 Haziran
- Balikesir/Bigadic: 11 Haziran
- Çankırı/Çerkeş:-Merkez: 12 Haziran
- Kütahya/Simav: 12 Haziran
- Afyon/Dinar: 15 Haziran
- Afyon/Sandıklı: 15 Haziran
- Kütahya/Çavdarhisar: 15 Haziran
- Afyon/Merkez: 16 Haziran
- Afyon/Evciler: 16 Haziran
- Denizli/Bozkurt: 16 Haziran
- Kütahya/Merkez-Tavşanlı: 17 Haziran
- Denizli/Çivril: 17 Haziran
- Manisa/Kula: 18 Haziran
- Uşak/Merkez: 18 Haziran
- Burdur/Yeşilova: 18 Haziran
- Manisa/Köprübaşı-Akhisar: 19 Haziran
- Manisa/Salihli: 19 Haziran
- Denizli/Güney: 19 Haziran
- Balıkesir/Altıeylül: 22 Haziran
- Kayseri/Sarıoğlan: 22 Haziran
- Balıkesir/Susurluk-Balya: 23 Haziran
- Kayseri/Melikgazi: 23 Haziran
- Bursa/Gürsu: 24 Haziran
- Bursa/M.K. Paşa: 24 Haziran
- Ankara/Çubuk: 24 Haziran
- Ankara/Güdül: 24 Haziran
- Bursa/Yenişehir-İnegöl: 25 Haziran
- Bursa/Gemlik: 26 Haziran
- Yalova/Merkez: 26 Haziran
- Eskişehir/Odunpazarı: 26 Haziran
- Konya/Altınekin: 29 Haziran
- Konya/Cihanbeyli: 29 Haziran
- Isparta/Aksu: 29 Haziran
- Isparta/Sütçüler: 29 Haziran
- Konya/Ereğli: 30 Haziran
- Konya/Beyşehir: 30 Haziran
- Konya/Üzümlü: 30 Haziran
- Yozgat/Çandır: 30 Haziran
- Yozgat/Saraykent: 30 Haziran
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:51