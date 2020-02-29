TOKİ'den ev kazanan adaylar ne yapacak, ne zaman sözleşme imzalanacak ve ilk peşinat ne zaman ödenecek?

Türkiye’nin her noktasında vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ bu yıl da 100.000 ev inşa edecek. Bu evlerden ise geliri daha düşük olan vatandaşlar faydalanabilecek. İstanbul'dan 375.953, İzmir'den 75.288, Gaziantep'ten 69.686, Bursa'dan 56.142,Ankara'dan 18.038 vatandaşın başvuru yaptığı biliniyor. Yeni yapılan 100.000 konutun fiyatları ise şöyle:

75 m2 2+1 evler 140.000-161.000 TL

85 m2 2+1 evler 157.000-180.000 TL

100 m2 3+1 evler 160.000-210.000 TL

TOKİ Kura Tarihleri

TOKİ’den ev kazanan adaylar için ise ne yapacaklarına dair açıklama yapıldı. TOKİ’nin açıklamasına göre ev almaya hak kazananlar: Projelerimizde imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.

2020 yılında verilecek olan 100.000 bin ev için kura çekimleri her şehir için aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak.