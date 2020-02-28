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TOKİ’ye ait Mavişehir’deki 100 dönümlük arazi millet bahçesi ve spor alanı olacak!

TOKİ’ye ait Mavişehir’deki 100 dönümlük arazi millet bahçesi ve spor alanı olacak. Toplu Konut İdaresi’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. 100 dönümlük geniş arazi üzerinden incelemeler başladı. Detaylar haberimizde.

28 Şubat 2020 Cuma 12:55
TOKİ’ye ait Mavişehir’deki 100 dönümlük arazi millet bahçesi ve spor alanı olacak!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İzmir Çiğli’de bulunan mülkiyete spor alanı yapacak. 100 dönümlük araziye ne yapılacağı merak ediliyordu. Toplu Konut İdaresinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. TOKİ’den yapılan açıklamada 100 dönümlük spor alanı imarlı araziye stat yapılacak.

Diyarbakır eski Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Kaya’nın satın aldığı araziye stat yapılması uzun süredir gündemdeydi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak bu proje için anlaşma sağlayamamıştı. Bu durum sonucunda arazi sahibi Ali İhsan Kaya Bakanlığa başvuru yaparak araziyi takas etmek istedi. Ali İhsan Kaya Çiğli’de bulunan arazi karşılığında TOKİ’den Ankara’da başka bir mülkiyeti aldı. İzmir Çiğli’deki arazide TOKİ’ye geçmiş oldu. Karşıyaka Spor Kulübü ise araziye stat yapılması çağrısında bulunmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İZVAK Başkanı Ali Erten’in başında bulunduğu komisyon arazi üzerinde incelemeler gerçekleştirdi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı komisyon üyelerine ilgisinden dolayı teşekkür etti. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü arazinin millet bahçesi yerine kulübe verilerek stat yapılması fikrini ortaya attı. Ayrıca Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyespor’a bölgeden yer kullanma hakkının da tanınmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ arasında yapılan görüşmeler sonucunda arazi hakkında karar verildi. TOKİ arazinin yarısına millet bahçesi yapılırken yarısına da Karşıyaka Spor Kulübü için stat yapılacak. Ayrıca Çiğli Belediyespor’da yapılan spor alanından faydalanabilecek.

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü Millet Bahçesi yapımı için Sasalı’da bulunan araziyi önerdi. Bu arazi içinde çalışmalar sürüyor. AK Parti Çiğli Belediyesi Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe ve meclis üyeleri Sasalı arazisinde uygulanacak süreci yakından takip ediyor. Sasalı’da bulunan Hayvanat Bahçesi yolu üzerinde bulunan geniş arazinin halka açılması da planlanıyor.

Son Güncelleme: 28.02.2020 15:53
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