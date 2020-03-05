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Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!

Ülkemizde ilk olarak Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında getirilen süper emeklilik sistemi yeniden geliyor. Son günlerde konuşulmaya başlanan siteme göre toplu parayı yatıranlar, anında emekli olabilecek.

05 Mart 2020 Perşembe 00:48
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!

Toplu Parayı Yatır, Emekli Ol

Emekli olabilmek adına yeni uygulamaların yürürlüğe girmesini bekleyen milyonlarca vatandaş için emeklilik gelişmesi yaşandı. Beklenti içinde olan vatandaşlara müjde niteliğinde gelen habere göre toplu para yatırarak emekli olmak mümkün olacak.

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde mali politikaları kapsamında Türkiye’nin tanıdığı süper emeklilik modeline benzer bir sistem üzerinde çalışmaların yapıldığı iddia edildi. Bu proje kapsamında emekli olmak isteyen fakat prim açığı bulunan vatandaşlar toplu para yatırarak hemen emekli olabilmenin önü açılacak. Bu beklenti içerisinde olan vatandaşlar için müjde niteliğinde olan bu sistemin detayları üzerinden görüşmelerin yapıldığı açıklandı. Konu ile ilgilenen vatandaşlar için süper emeklilik modelini açıkladık.

Süper Emeklilik Nedir?

8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal zamanında gündeme gelen süper emeklilik 1987 yılında hükümet onayı ile yürürlüğe alınan ve toplu para yatırılması halinde; parayı yatıran vatandaşın emekli olmasını sağlayan sisteme süper emeklilik sistemi denilmektedir. Bu uygulama 1987 yılında uygulanırken; binlerce vatandaş arsa, ev ve araç sayışı yaparak süper emeklilikten yararlanabilme fırsatı yakaladı. Bu süper emeklilik modeli ilk çıktığında sadece 1 yıllık bir süreyi kapsamıştı. Fakat 1 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak iptal edilen karar sonrasında binlerce vatandaş hem mülk satışı hem de döviz satışı yaparak mağdur bırakılmış ve iddialara göre toplu ödemelerini tekrar alamamıştı. İlk 1 yıl içerisinde kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların halihazırda parası olanlar direkt yatırarak emekli olurken hazırda parası bulunmayan vatandaşlar ev ve arsalarını satarak ilgili kuruma toplu parayı yatırarak emekli olmuştu. 1 yıl sonra kampanya yürürlükten kaldırıldı. Süper emeklilik kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlar, devlet tarafından belirlenen süre içerisinde paralarını yatıracak ve 90 gün içerisinde emekli olabilmektedir. Son günlerde TBMM’de gündeme gelen süper emeklilik modeli birçok insan tarafından beklenmekte. Henüz hakkında resmi bir açıklama gelmeyen süper emeklilik modelinin kimleri kapsayacağı, yatırılacak paranın neye göre hesaplanacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Edinilen bilgilere göre, süper emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar için Bireysel Emeklilik Sistemi devreye girecek. 

Süper Emekli Sisteminde BES Sistemi Olacak

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan süper emeklilik benzeri uygulama için yurtdışında yaşayan vatandaşların toplu para ödemesi yeterli olacak. Model henüz onaylanmadı, sistemin onaylanması halinde öncelikli olarak yurtdışında emekli olmak isteyen vatandaşları kapsayacak. Erken Yaşta Emeklilik için henüz bir açıklama yapılmamışken, süper emekliliğin önümüzdeki günlerde onaylanacağı düşünülüyor.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:48
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