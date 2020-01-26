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Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?

Hazine Müsteşarlığı, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçileceğini bildirmişti. Tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin ardından önceki fiyata göre ödeme gerçekleştirenler trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır diye araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

26 Ocak 2020 Pazar 20:21
Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?

Geçtiğimiz yıl Hazine Müsteşarlığınca trafik sigortası ödemelerinde tavan fiyat uygulanacağını duyurulmuştu. Uygulamaya geçilmesi ile birlikte 2020 yılında ödeme yapanlar yüzde 30 daha az sigorta yaptırdı. Önceki yılda sigorta ödemesini daha fazla yaptıranlar trafik sigortası tavan farkı iadesi nasıl alınır diye araştırma yapmaya başladı.

Trafik sigortası primlerinin yeni fiyatı nedir?

Tavan uygulaması ile birlikte her araç grubu için azami prim tutarları yeniden belirlenecek. Yeni dönem uygulamasında primler yüzde 30 daha ucuz olacak. Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre indirimin yüzde kırkı bulacağı öngörülüyor. Hükümet tarafından yapılan incelemeler sonucunda sigorta şirketlerinin riski yüksek sigortalıları portföylerine katmak istemediklerini ve bundan dolayı da yüksek riskli olarak görülen sigortalılardan yüksek primler talep edildiğini bunlarında sigorta yapmaktan kaçındıklarını belirtildi. Bu durumun sigorta primlerine olan güveni zedelediğini ve bu nedenle vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla primlerde tavan fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi.

Prim farkı ne olacak?

Zorunlu trafik sigortası milyonlarca araç sahibini ilgilendirmektedir.  Tavan fiyat uygulamasına geçiş tarihi ile birlikte bu tarihe kadar yüksek fiyattan sigorta yaptıranların aradaki oluşan prim farkı iade edilecek. Uygulamaya 1 Nisan itibari ile geçilmişti.

Tavan fiyat uygulaması primleri ne kadar?

Geçen yıl 1 Nisan tarihi itibariyle Zorunlu Trafik sigortasına tavan fiyat uygulaması ile zorunlu trafik sigortası yaptıranlar tavan fiyat uygulamasına geçerek  183 lira daha az ödeme yapmaya başladı. Yani yüzde 30’luk bir indirim söz konusu… Tavan fiyat uygulaması ile indirim en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde yirmi sekiz, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde yirmi altı olacak. Tavan fiyat uygulaması sürücülerin hasar basamaklarına göre belirleniyor.

Hasarsızlık indirimine göre belirlenen fiyatlar ne kadar?

Hasarsızlık kademesi sistemine göre belirlenen basamaklar 7 ye kadar çıkmaktadır. Çok hasarlı sürücüler (1.2.3) kademe ile hasarsız sürücüler (5.6.7) kademe ile prim ödüyor. Trafik sigortasına giriş kademesi 4 kademe olarak belirlenmektedir. İlk kez Zorunlu trafik sigortası yaptıranlar ise 4. kademeden giriş yapıyor. Otomobil sahiplerinin hasarsız olarak geçirdikleri her yıl kademeleri artarak yedinci kademeye kadar yükselebiliyor. Hasar kaydı olduğunda ise kademe azalarak 1. kademeye kadar inebiliyor.

Tavan fiyatta hasarsızlık indirimine göre belirlenen fiyatlar karşılaştırması:

1. basamak önceden ödediği prim 2,939 TL iken tavan fiyat uygulamasında  2.116 TL ödeyecek

2. basamak  önceden ödediği prim 2,239 TL iken yeni tavan fiyat uygulamasında 1.612 TL ödeyecek

3. basamak  önceden ödediği prim 1.618 TL iken yeni tavan fiyat uygulamasında 1.164 TL ödeyecek.

4. basamak  önceden ödediği prim 800 TL iken yeni tavan fiyat uygulamasında 480 TL ödeyecek.

5. basamak önceden ödediği prim 646 TL iken yeni tavan fiyat uygulamasında 478 TL ödeyecek.

6. basamak önceden ödediği prim 603 TL iken yeni tavan fiyat  uygulaması ile 446.22 TL ödeyecek.

7. basamakta  önceden ödediği prim 499 TL iken yeni tavan fiyat uygulaması ile 377, 84 TL ödeyecek.

Tavan fiyat uygulamasında ortalama prim 438 TL şeklindedir. 1. Basamaktaki en çok hasarlı otomobil sahipleri indirimden daha fazla yararlanacak.

Trafik Sigortası Yapan Bankalar

2918 sayılı Trafik Kanunu dahilinde zorunlu trafik sigortası alınabilecek bankalar şu şekilde:

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

İş Bankası

Akbank

Yapı Kredi

Halkbank

İNG Bank

PTT

Son Güncelleme: 26.01.2020 20:21
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