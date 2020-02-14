Trendyol 14 Şubat Sevgililer günü kampanyası indirimleri

14 Şubat Sevgililer Gününün gelmesi ile birlikte ülkemizin önde gelen online alışveriş siteleri indirimleri de aktif etmeye başladı. Yapacağı indirimlerle en fazla merak edilen intenet sitesi ise Trendyol oldu.

Dışarıda romantik bir sevgililer günü yemeği

Trendyol Sevgililer Günü indirimleri giyimden teknolojiye kozmetik ürünlerinden ayakkabıya kadar pek çok farklı kategoride bulunmaktadır. aynı zamanda Sevgililer Gününde dışarı çıkmayı değil de evde oturmayı tercih edecek çiftler içinde romantik ev süslemelerine de indirim uyguladı. Kart oyunları ve diğer oyunlarda da indirim uygulayan Trendyol ciddi indirimlerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Sevgililer Gününde dışarda olmayı düşünen çiftler için romantik akşam yemekleri çok önemlidir. Trendyol’un yeni özelliği sayesinde Sevgililer Gününde sevgilinizle dışarıda ne yiyebileceğiniz konusunda yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda Trendyol’da bulunan binlerce mağaza sayesinde elbise, ayakkabı, çanta, takım elbise, takı ya da kozmetik ürünlerinde büyük indirimler başladı.

Yalnızlar için Sevgililer Günü hediyeleri Trendyol’da

Sevgilisi olmayan kişiler için de indirimler yapan Trendyol birçok üründe bulunan ciddi indirimlerden faydalanarak kendilerini mutlu edebilirler. Parfüm, spor ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı ve teknolojik ürünlerde bulunan indirimler yalnızların da dikkatini çekmektedir.