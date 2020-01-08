Trump'ın konuşmasıyla Dolar Kuru ve Gram Altın fiyatları düştü!

İran ve ABD arasındaki gerilimde üst düzey isimlerin konuşmaları dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün bir basın açıklaması yapacağı açıklanan Trump, Türkiye saati ile akşam saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Merakla beklenen konuşmada kritik detayların altını çizen Trump, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti.

Kendi başkanlık döneminde böyle bir şeye asla izin vermeyeceğinin altını çizen Trump, ABD'nin orta doğudan gelen petrole ihtiyacı olmadığını ve dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Trump'ın konuşmasından İran'ın saldırısına karşılık verileceğine dair cümlelerin duyulması beklenirken, Trump, ortaya atılan iddiaların aksine orta doğuda savaşın sona erip, barışın sağlanması gerektiğini söyledi. Orta doğudaki ülkelere de bu konuyla ilgili çağrıda bulunan Trump, güç gösterisi yaptı.

Dolar ve Gram Altın Hızla Geriledi

Trump'ın yaptığı konuşmalar sonrasında sabah saatlerinde 5.97 TL düzeyinde seyreden dolar kuru 5.90 TL'ye geriledi. Konuşmasından sonra doların yükseleceği yönündeki inanışlar ise tersine dönmüş oldu. Altın ise konuşma sonrasında 306 TL'den önce 301 TL'ye ardından 296 TL'ye geriledi.