TUBİTAK'tan personel alım ilanı! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdamı gerçekleştirilmek üzere personel alımı yapılacak. Resmi Gazetede yayımlanan ilan ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), başvuru sistemiyle gerçekleştirilecek.
21'i Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 27 kişinin alımının yapılacağı ilanla ilgili başvurular 1 Haziran tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacak.
27 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
Son başvuru tarihi 27 Mayıs
9 Ar-ge personeli alımı ile ilgili başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 27 Mayıs'a olarak açıklandı.
Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.