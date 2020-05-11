TUBİTAK'tan personel alım ilanı! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdamı gerçekleştirilmek üzere personel alımı yapılacak. Resmi Gazetede yayımlanan ilan ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), başvuru sistemiyle gerçekleştirilecek.

21'i Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 27 kişinin alımının yapılacağı ilanla ilgili başvurular 1 Haziran tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacak.

27 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) geçtiğimiz hafta bir başvuru ilanı yayınlamış ve ilanında 9 AR-GE personeli alacağını duyurmuştu. Buna göre; TÜBİTAK Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) istihdamı gerçekleştirilmek üzere 9 Ar-Ge personeli alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda ise istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak.

Son başvuru tarihi 27 Mayıs

9 Ar-ge personeli alımı ile ilgili başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 27 Mayıs'a olarak açıklandı.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

9 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN