TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Ocak asgari geçim rakamlarını duyurdu. Türkiye Kamu-Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni yaptığı Ocak 2020 asgari geçim tutarlarıyla bir bireyin ve dört kişilik bir ailenin 30 gün boyunca geçinebileceği ve açlık giderlerini karşılayabileceği rakamlar belli oldu.

2020 Ocak ayı asgari geçim rakamları ne kadar oldu?

2020 Ocak ayına göre tek kişilik ve çalışan bir vatandaşın yoksulluk sınırı 3435.81 TL’dir. Çalışan ve tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya oranla yüzde 0.49 oranında artış gösterdi ve 2649.90 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı dört kişilik ailenin asgari geçim tutarı 6.929.97 TL olmuştur. Buna göre asgari geçim haddi bir önceki aya oranla yüzde 0.47 artış gösterdi.

Türkiye sınırları içerisinde 4 kişilik bir ailenin gıda ve barınma ihtiyacı 2640.22 TL olmuştur. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için günlük 53.842 TL harcaması gerekiyor. Dört kişilik ailenin gıda harcama tutarı ise 1615.26 TL’dir. 2020 yılı Ocak ayına göre bir memurun gıda harcaması, maaşının yüzde 38.15’ine tekabül etmektedir. Buna ek olarak TÜİK’in belirlediği 1024.96 TL kira gideriyse maaşın yüzde 24.2’sine denk geliyor.

Ortalama bir memur maaşının yüzde 62.35’i gıda ve barınmaya harcanıyor. Buna göre bir memurun gıda ve barınma masrafları çıkıldığında yüzde 37.65’lik bir oran kalıyor. Ortalama bir memurun Ocak ayı maaşı ise 4.234.52 TL’dir.