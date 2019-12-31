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TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Dış Ticaret rakamlarını açıkladı. Geçici dış ticaret verilerine göre 2019 yılında ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 artış gösterdi.

31 Aralık 2019 Salı 12:02
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı

Ticaret Bakanlığı işbirliği ile 2019 yılı Dış Ticaret rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre açıklanan rakamlar; ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat %9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak kaydedildi.


Bakanlık ve TÜİK tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında, Kasım ayında dış ticaret açığı %232,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükselirken, İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayında %95,8 iken, 2019 Kasım ayında %87,4'e gerilemiş olarak belirtildi.

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olarak belirlenirken, bu ülkeyi sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD takip etti.

Genel ticaret sistemine göre ise ihracat 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 16 milyar 221 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,8 artarak 18 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. 


TÜİK ayrıca, Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriyi, 2019 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %1, ithalat %3,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1, ithalat %12,7 artış göstermiş olarak açıkladı.

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TÜİKDış Ticaret RakamlarıTicaret Bakanlığı
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