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TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre memur ve emeklinin maaş farklarıda belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklamasının hemen ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkları da belli olmuş oldu. Farkların 15 Ocak tarihinde hesaplara yatacağı da bildirildi.

03 Ocak 2020 Cuma 12:07
TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre memur ve emeklinin maaş farklarıda belli oldu

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflayon oranlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84 artarken daha önce ki veriler doğrultusunda enflasyon beklentisi yıllık yüzde 12 olarak belirlenmişti. Bu durumda ise enflasyon hedefin altın gerçekleşmiş oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardında devlet memurları, sözleşmeli çalışanlar ve memur emeklilerinin zam oranları da belli olmuş oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında yükselecek.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Son verilerde TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşmiş olması doğrultusunda memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı almış olacaklarç Toplamda ise 5.49 oranında zam maaşlarına yansıtılmış olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

En düşük Bağ-Kur emeklisi 1,889 lira 8 kuruş alacak;

En düşük SSK emeklisi (2000 öncesi) 2,111 lira 3 kuruş,

En düşük SSK emeklisi (2000 sonrası) 1,258 lira,

En düşük memur emeklisi 2,660 lira 2 kuruş,

En düşük Bağ-Kur Tarım emeklisi 1330 lira 7 kuruş,

En düşük öğretmen maaşı 3,272 lira,

En düşük polis maaşı 3,384 lira olacak..

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TÜİK2020 Memur Maaşları2020 Emekli MaaşlarıEnflasyon Rakamları
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