TÜİK tarafından bir son dakika işsizlik rakamları açıklaması! Türkiye'de işsizlik ne kadar? TÜİK son rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalarda işsizlik rakamlarına da yer verildi. TÜİK açıklamalarına göre işsizlik oranı yüzde 13.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha üstü yaştakilerde işsiz sayısı 2019 Kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 326 bin kişi artış göstererek 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranıysa yüzde 1 artarak yüzde 13.3 oldu. Tarım dışı işsizlik oranıysa 1,1 puan artışla yüzde 15.4’e yükselmiş oldu.

İstihdam oranı yüzde 45.6'ya geriledi

İstihdam oranıysa yüzde 45.6’ya güncellendi. İstihdam edilen sayıları 2019 yılı Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 149 bin kişi oldu. İstihdam oranıysa yüzde 0.9 azalarak yüzde 45.6’ya geriledi.

Bu dönemde istihdam edilen sayıları tarım sektörü için 147 bin, inşaat sektörü 253 bin kişi azaldı, sanayi sektöründeyse 102 bin, hizmet sektöründeyse 152 bin kişi artış göstermiştir. İstihdam edilen vatandaşın yüzde 17.3’ü tarım sektörünü, yüzde 20.4’ünü sanayi, yüzde 5.6’sını inşaat, yüzde 56.6’sını ise hizmet sektörü oluşturuyor.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52.5 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı Kasım döneminde önceki yılın aynı ayına göre 182 bin kişi artış göstererek 32 milyon 447 bin kişi, işgücüne katılma oranıysa 0.5 puan azalarak yüzde 52.5 olarak gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından derlenen verilerde 2019 yılı 4. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılı aynı döneme göre yüzde 6.7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu. 15-64 yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 13.6, istihdam oranıysa yüzde 50.2’e güncellendi.

15-64 yaş grubu işsizlik oranıysa önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artarak yüzde 13.6, tarım dışı işsizlik oranıysa 1.1 puan artışla yüzde 15.5’e güncellendi. Bu yaş grubunda istihdam oranı yüzde 0.9 puan azalarak yüzde 50.2, işgücüne katılma oranıysa 0.3 puan azalışla yüzde 58.1’e güncellendi.