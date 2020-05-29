TÜİK, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

Mart ayından beri koronavirüsle mücadele kapsamında olan Türkiye ekonomisi 2020 yılı ilk çeyreğinde büyüme artışı gösterdi. GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) verilerine göre ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4.5 oranında büyüdüğü belirlendi.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan 2020 yılı birinci çeyreğini gösteren ocak-mart döneminde bir önceki yıla göre diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,11, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 büyüdü. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 küçülme gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi ve Takvim etkisinden arındırılmış hacim endeksi de, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 yükseldi.

Aynı verielre göre üretim GSYH'nin tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL, cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

Devlet nihai tüketim harcamalarında ise, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,2 arttı. Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,4 azaldı.

Açıklanan TÜŞK verilerine göre aynı zamanda iş gücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 19,6 arttığı görüldü. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 40,7’den yüzde 42,1’e yükseldi.