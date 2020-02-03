TÜİK verilerine göre, Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,35 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon bir önceki aya oranla 1,35 oranında yükselirken geçen yıl aynı döneme ait oran yıllık bazı yüzde 12,15 olarak belirlendi.

2020 Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52 artarken, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 15,71 oranında yükselme gösterdi.

Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 olarak belirlendi. Bu verilere göre, TÜFE ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükselmiş olarak kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Patlıcan yüzde 81.46 fiyat artışıyla zam şampiyonu olurken patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi. Çocuk kazakları fiyatı en çok düşen ürün olarak belirlendi ve bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

Türkiye'de, ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,75 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlenirken istatistiki bölge birim sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyinde bulunan 26 bölgeden aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,03 ile "Balıkesir, Çanakkale", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,67 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gerçekleştiği görüldü.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

Buna göre harcama gruplarının 2020 yılı ağırlıklarına ilişkin belirlenen listesi de söz konusu ağırlıklar gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 22,77, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 6,06, giyim ve ayakkabı için yüzde 6,96, konut için yüzde 14,34, ev eşyası için yüzde 7,77, sağlık için yüzde 2,8, ulaştırma için yüzde 15,62, haberleşme için yüzde 3,8, eğlence ve kültür için yüzde 3,26, eğitim için yüzde 2,58, lokanta ve oteller için yüzde 8,67, çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 5,37 olarak belirlendi.

2020 yılı için TÜFE çalışmaları kapsamında fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için yapılan değişiklikte ayda bir defa yapılan fiyatların derleme sıklığı 2'ye çıkarıldı. Buna göre aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaşmış oldu. Ay içerisinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşması yakalanması için taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ve seçilmiş gıda ürünleri haftada 1 kez olmak üzere, ayda 4 defa, sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatları günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitleri ise ayda 2 kez derlencek.



