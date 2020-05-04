Tüm bankaların taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları Mayıs 2020

BDDK tarafından alınan karar neticesinde 100 baz puan indirimi yapılması ile beraber bankalar da faiz oranlarında düşüşe gitmeye başladılar. Her geçen gün yeni bir bankanın faiz oranlarında indirime gittiği bu dönem içinde özellikle koronavirüs salgını kapsamında ekonomik olarak sıkıntı içine giren vatandaşlar güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyorlar. Devlet tarafından sağlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde pek çok kişiye destekler yapılıyor. Ancak maddi durumunu düzeltmek için bu yardımların yeterli olmadığı vatandaşlar bankaların kredi ürünlerine yöneliyorlar.
Bankaların Güncel Faiz Oranları
Ziraat Bankası
- Ziraat Bankası faiz oranları şu şekilde;
- Ziraat Tüketici Kredisi faiz oranı %1,05
- Ziraat Taşıt Kredisi faiz oranı %0,96
- Ziraat Konut Kredisi faiz oranı ise %0,94
Halkbank
- Halkbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,07
- Halkbank Taşıt Kredisi faiz oranı %0,94
- Halkbank Konut Kredisi faiz oranı %0,94
İş Bankası
- İş Bankası İhtiyaç Kredisi faiz oranı %0,99
- İş Bankası Taşıt Kredisi faiz oranı %0,97
- İş Bankası Konut Kredisi Faiz oranı %0,95
Vakıfbank
- Vakıfbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,05
- Vakıfbank Taşıt Kredisi faiz oranı %0,95
Akbank
- Akbank Direkt Kredi faiz oranı %1,49
- Akbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,45
- Akbank Taşıt Kredisi faiz oranı %1,11
- Akbank Konut Kredisi faiz oranı %0,99
Yapı
Kredi
- YapıKredi İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,75
- YapıKredi Konut Kredisi faiz oranı %0,89
- YapıKredi Taşıt Kredisi faiz oranı %1,14
Garanti
- Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,19
- Garanti Bankası Konut Kredisi faiz oranı %1,12
- Garanti Bankası Taşıt Kredisi faiz oranı %1,34
TEB
- TEB İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,09
- TEB Taşıt Kredisi faiz oranı %1,09
- TEB Konut Kredisi faiz oranı %0,97
Denizbank
- Denizbank İhtiyaç Kredisi faiz oranı %1,59
- Denizbank Taşıt Kredisi faiz oranı %1,16
- Denizbank Konut Kredisi faiz oranı %1,09
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