Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?

İnşaat sektörü içinde mücbir sebep ilan edilmesi sonrasında konunun yalnızca bazı vergiler mi yoksa tüm vergiler mi kapsamında olduğu merak edilen ve anlaşılamayan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, Dünya Gazetesi’nde yazdığı ''Mücbir sebep, kimi vergilerde mükellefleri etkiler kimilerinde ise etkilemez mi?'' yazısında merak edilen bu konuyla alakalı bazı ifadelere yer verdi.

Karyağdı’nın yazısına bakıldığında koronavirüs salgını sebebiyle devamlı olarak sorulan bu sorunun ayrıntılarına yer verildi. Yazıda bu sorunun yaşanmasının başlıca sebebi olarak, koronavirüs salgını kapsamında ilan edilen 518 seri no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep hali kapsamına giren mükelleflerin; muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin ötelenmesi, Form Ba-Bs bildirimlerinin ötelenmesi, E-defterlerin imzalanması, oluşturulması ve GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesinin ötelenmesi, e-defter beratlarının yüklenmesinin ötelenmesi, diğer vergilerin ötelenmemesinin yer aldığı belirtildi.

Mücbir Sebep Ne Demek?

Mücbir sebebin vergi hukuku alanındaki anlamına bakıldığında, vergi mükelleflerinin, sorumlularının ve ceza muhataplarının istemeleri durumunda bile asla kendi çabaları ve iradeleri ile engelleyemeyecekleri, sonuçlarını değiştiremeyecekleri doğal ya da yapay durumlar olarak ifade edilmiştir.

Bir Vergi Ödevinde Mücbir Sebep Hali Var, Ötekinde Yok

Karyağdı yayınladığı yazısında, vergi mükelleflerinin kolayca idrak edemedikleri asıl konunun KDV ve muhtasar için bulunan mücbir nedenin niçin aynı mükellef grubu için gelir, kurmlar ya da damga vergisinde olmadığı olarak anlattı. Kendilerine göre son derece haklı bir tespit olduğunu ifade eden Karyağdı, bunun sebebini mücbir neden hali ödevleri uygulamaya engel olan bir durum olması halinde bütün ödevlerin aynı şekilde engelleniyor olması olduğunu dile getirdi.

Bu yüzden bu şekilde vergi seçerek açıklanan mücbir nedenlerin hem vergilemede adalet konusunda hem de tabiat yasalarına aykırı olduğunu ifade etti. Bu bağlamda 65+ SM, SMMM, YMM’lerin ve bunlarla hizmet sözleşmesi imzalamış olan vergi mükelleflerinin bütün vergi ödevleri bünyesine alınarak doğru bir uygulama yapılmasına karşın daha evvelki grup için de böyle bir uygulamanın yapılmasının daha doğru olacağını belirtti.

Gelir İdaresi Parçalı Mücbir Neden Yetkisine Sahip mi?

Karyağdı bu şekilde halk arasında devamlı olarak gündeme alınan gelir vergisi beyannamesinin ertelenmesi hususundaki taleplerin de taksitli şekilde karşılanmamış olacağından bahsetti.

Bu konu hakkında bazı ifadeler kullanan Karyağdı yazısında, Gelir İdaresi VUK’un kendisine verdiği yetkiyi kullandığını söyledi. 2004 senesinden önce böyle bir yetkisi olmazken, VUK madde 15’e ilave edilen bir cümle ile vergi türleri itibariyle yetki kullanabilme olanağının ortaya çıktığını anlattı. Fakat kanun maddesine eklenen bu hükmün, idareye seçicilik olanağını kazandırmasına karşın mükellef haklarına uygun bir düzenleme olmadığını düşündüklerini açıkladı.

Karyağdı konuyu “Özetle vergi ödevini yerine getirmeye engel bir hal varsa bu tek tek, vergi vergi değil tüm ödevleri aynı anda etkiler. Zira yaşamın gerçeği tam da budur” ifadeleri ile özetledi ve yazısını noktaladı.

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