Türk-İş, 2020 yılı için belirlenen asgari ücreti miktarını kabul etmedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ile Asgari Ücret Komisyonu temsilcilerinin gerçekleştiridiği toplantı sona erdi. Bakan Selçuk, 2020 yılı asgari ücret rakamının 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İşçileri temsil eden sendilardan Türk-iş ise belirlenen bu rakamı kabuş etmediklerini söyledi. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren toplantıda işçileri temsilen söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, bu rakamla işçilerin sadece 10 gün yaşayabileceklerini belirtti.

Irgat konuşmasında, "Biz Türk-İş olarak, açlık yoksulluk ve bir kişinin yaşam maliyetini daha önce sizinle açıkladık. Bu rakam ciddi araştırmalar sonucunda çıktı. 2 bin 578 lira rakamını açıkladık. En az bu ücret olacağını sizlerle paylaştık. Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemiyoruz. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü dönemi yaşanıyoruz. Bu rakam işçilere 10 gün yeter. Karara katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz. Toplantıdan ayrılıyoruz." dedikten sonra salonu terk etti.