İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

Turkcell Evde Kal kampanyası ile 2 GB bedava internet hangi paketlerde geçerli? Kampanya şartları ne?

Koronavirüs salgınından dolayı Evde Kal kampanyası düzenleyen Turkcell kullanıcılarına bedava 2 GB internet verecek. Vatandaşlarımız Turkcell Evde Kal kampanyası 2 GB bedava internet nasıl alınır, kampanya şartları neler sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 21:41
Turkcell Evde Kal kampanyası ile 2 GB bedava internet hangi paketlerde geçerli? Kampanya şartları ne?

Koronavirüs salgınından dolayı Evde Kal kampanyası düzenleyen Turkcell kullanıcılarına bedava 2 GB intenet verecek. Vatandaşlarımız Turkcell Evde Kal 2 GB bedava intenetin nasıl alınacağını merak ediyor. Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde sizler için hazırladık.

Koronavirüs salgınından dolayı Evde Kal kampanyası düzenleyen Turkcell kullanıcılarına bedava 2 GB intenet veriyor. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız Dijital Operatör uygulamasına ya da turkcell.com.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu kampanyada yararlanmak için şu paketleri kullanıyor olmanız gerekmektedir:

  • Uçuran 6 GB Paketi,
  • Uçuran 6 GB Plus Paketi,
  • Uçuran 8 GB Paketi,
  • Uçuran 10 GB Paketi,
  • Uçuran 10 GB Plus Paketi,
  • Uçuran 14 GB Paketi,
  • Uçuran 14 GB Plus Paketi,
  • GNÇ Süper 6GB Paketi,
  • GNÇ Süper 8GB Paketi,
  • GNÇ Süper 10GB Paketi,
  • GNÇ Süper 12GB Paketi,
  • GNÇ Süper 14GB Paketi,
  • Özel Üçlü 3 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 5 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 6 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 8 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 10 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 11 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 12 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 14 GB Paketi,
  • Süper Avantaj 16 GB Paketi.

Bu paketleri kullanan Turkcell kullanıcıları 4 hafta boyunca bedava 2 GB intenetten yararlanabilir.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz paketlerden birini kullanmanız gerekmektedir. Bunun dışında kampanyaya katılmak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Dijital Operatör uygulamasına ya da turkcell.com.tr adresine girerek başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yukarıdaki paketlerden birini satın alırsanız 2 GB bedava intenet hattınıza tanımlanacaktır.

Kampanyanın geçerlilik süresi 28 gün olarak belirlendi. Ayrıca 28 gün sonunda kampanya yenilenmeyecektir. Tek seferliğe mahsus bir kampanyadır. Kampanyanın gerçekleştiğine dair SMS bilgilendirilmesi yapılacaktır. Ücretlendirme ise 100 kb’dir.

Kampanya ile verilen 2 GB intenet bittikten sonra başka bir ücretsiz paketiniz yoksa, kullanımlarınız standart intenet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Bedava intenet başka bir şahsa devredilemez ya da iletilemez.

Kampanyanın kullanım hakları kişiseldir. Ticari gelir elde etmek için kullanılamaz. Ticari amaçla kullanıldığı durumlarda kişi tespit edilecek, hakkında yasal işlem başlatılacak ve hattı tek taraflı iptal edilecek.

Turkcell, mesajlaşma, ses iletişimi, intenet paylaşımı ve dosya paylaşımı programlarının hizmetlerinin değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır. Veri paketi sadece web ve intenet erişim noktaları kullanılarak yapılır. Blackberry cihazlarındaki erişim noktaları, 3G netbook, notebook, ve USB tarzı modemler tarafından kullanılmakta olan Mobil Genişbant erişim noktalarında bu paket kullanılmaz.

Kampanyaya başvuran her kişi yurt içi olmak şartıyla 4.5G hizmetlerinden faydalanmak adına onay vermiş ve abonelik başvurusu da yapmış sayılır. Bu kampanyadan faydalanan kişilerin 4.5G abonelikleri otomatik olarak başlatılır.

Gün boyu sıcak haberin kaynağı yanında olsun istiyorsan, sen de şimdi Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün önemli manşetleri ve en önemli gelişmeleri her an karşında! Haberport Facebook grubuna katıl, hemen haberleri takip etmeye başla! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!

Son Güncelleme: 03.05.2020 21:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Oruçluyken baş ağrısı neden olur, nasıl geçer?
Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı aslen nereli, kimdir? Müge Anlı hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Hangi bankalar çiftçi kredisi veriyor? Faizsiz çiftçi kredisi var mı? Çiftçilere hibe kredi veren banka var mı? Çiftçi kredisi şartları
Malefiz filminin oyuncuları ve konusu nedir? Malefiz filmi fragmanı
Nöbetçi noter listesi! 4 Mayıs 2020 Pazartesi açık noter 81 İl genelli nöbetçi noter sorgulama
Asgari ücretliye 3 ayda bir 463 TL ikramiye Meclis’te
Annelere bez ve mama yardımı içi 24 ay boyunda ayda 239 TL sosyal yardım ödemesi!
Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar
MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi
Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.