Turkcell Evde Kal kampanyası ile 2 GB bedava internet hangi paketlerde geçerli? Kampanya şartları ne?

Koronavirüs salgınından dolayı Evde Kal kampanyası düzenleyen Turkcell kullanıcılarına bedava 2 GB intenet verecek. Vatandaşlarımız Turkcell Evde Kal 2 GB bedava intenetin nasıl alınacağını merak ediyor. Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde sizler için hazırladık.

Koronavirüs salgınından dolayı Evde Kal kampanyası düzenleyen Turkcell kullanıcılarına bedava 2 GB intenet veriyor. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız Dijital Operatör uygulamasına ya da turkcell.com.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu kampanyada yararlanmak için şu paketleri kullanıyor olmanız gerekmektedir:

Uçuran 6 GB Paketi,

Uçuran 6 GB Plus Paketi,

Uçuran 8 GB Paketi,

Uçuran 10 GB Paketi,

Uçuran 10 GB Plus Paketi,

Uçuran 14 GB Paketi,

Uçuran 14 GB Plus Paketi,

GNÇ Süper 6GB Paketi,

GNÇ Süper 8GB Paketi,

GNÇ Süper 10GB Paketi,

GNÇ Süper 12GB Paketi,

GNÇ Süper 14GB Paketi,

Özel Üçlü 3 GB Paketi,

Süper Avantaj 5 GB Paketi,

Süper Avantaj 6 GB Paketi,

Süper Avantaj 8 GB Paketi,

Süper Avantaj 10 GB Paketi,

Süper Avantaj 11 GB Paketi,

Süper Avantaj 12 GB Paketi,

Süper Avantaj 14 GB Paketi,

Süper Avantaj 16 GB Paketi.

Bu paketleri kullanan Turkcell kullanıcıları 4 hafta boyunca bedava 2 GB intenetten yararlanabilir.

Kampanya Şartları Nelerdir?

Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz paketlerden birini kullanmanız gerekmektedir. Bunun dışında kampanyaya katılmak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Dijital Operatör uygulamasına ya da turkcell.com.tr adresine girerek başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yukarıdaki paketlerden birini satın alırsanız 2 GB bedava intenet hattınıza tanımlanacaktır.

Kampanyanın geçerlilik süresi 28 gün olarak belirlendi. Ayrıca 28 gün sonunda kampanya yenilenmeyecektir. Tek seferliğe mahsus bir kampanyadır. Kampanyanın gerçekleştiğine dair SMS bilgilendirilmesi yapılacaktır. Ücretlendirme ise 100 kb’dir.

Kampanya ile verilen 2 GB intenet bittikten sonra başka bir ücretsiz paketiniz yoksa, kullanımlarınız standart intenet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Bedava intenet başka bir şahsa devredilemez ya da iletilemez.

Kampanyanın kullanım hakları kişiseldir. Ticari gelir elde etmek için kullanılamaz. Ticari amaçla kullanıldığı durumlarda kişi tespit edilecek, hakkında yasal işlem başlatılacak ve hattı tek taraflı iptal edilecek.

Turkcell, mesajlaşma, ses iletişimi, intenet paylaşımı ve dosya paylaşımı programlarının hizmetlerinin değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır. Veri paketi sadece web ve intenet erişim noktaları kullanılarak yapılır. Blackberry cihazlarındaki erişim noktaları, 3G netbook, notebook, ve USB tarzı modemler tarafından kullanılmakta olan Mobil Genişbant erişim noktalarında bu paket kullanılmaz.

Kampanyaya başvuran her kişi yurt içi olmak şartıyla 4.5G hizmetlerinden faydalanmak adına onay vermiş ve abonelik başvurusu da yapmış sayılır. Bu kampanyadan faydalanan kişilerin 4.5G abonelikleri otomatik olarak başlatılır.

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