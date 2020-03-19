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Türkiye Bankalar Birliği'den emekliler için önemli promosyon açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'den yapılan açıklamaya göre promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacak.

19 Mart 2020 Perşembe 14:56
Türkiye Bankalar Birliği'den emekliler için önemli promosyon açıklaması

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda olan emeklileri ilgilendiren bir karar Türkiye Bankalar Birliği'den geldi 

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.
Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.


Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla
Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.


 Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."

Son Güncelleme: 19.03.2020 15:05
Anahtar Kelimeler:
TbbTürkiye Bankalar BirliğiEmekli Promosyon
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