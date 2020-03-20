Türkiye'de işsizlik 2019 yılında 932 bin kişi daha artarak rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait işsizlik oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre ise işsizlik bir önceki yıla oranla 932 bin kişi artarak yüzde 13.7 olarak kaydedildi. 1 yılda neredeyse 1 milyon kişi işsizdi..

15 yaş ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısıoranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşirken, Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu. İstihdam edilenler ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ise oranların 658 bin kişi azaldığı ve 28 milyon 80 bin kişi olarak görüldüğü, istihdam oranının ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 olduğu belirlendi.

2019 yılında işgücü, bir önceki yıla göre 275 bin kişi artış göstererek 32 milyon 549 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

15-64 yaş aralığında olan işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 58,5 olarak kayıtlara geçti.