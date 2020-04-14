Türkiye IMF'den borç alacak mı? Cumhurbaşkanından açıklama!

Korona virüsü nedeniyle birçok ülke ekonomik olarak zor durumda kaldı. Bazı ülkeler IMF’den borç almaya başladı. Türkiye’nin IMF’den borç alacağı konusu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın borç iddialarına yanıt verdi.

İbrahim Kalın, Türkiye’nin IMF’den borç alma gibi bir durumunun olmadığını böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Kalın, bu sürecin ardından yeni bir düzenin kurulacağını ve bu düzende Türkiye’nin sağlam bir alt yapısı olduğunu daha şimdiden gösterdiklerini ifade etti.

IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen geçen ay yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Rusya’nın yardım isteğinde bulunmadığını açıklamıştı.

Gerekli tedbirler mutlaka alınacak

İbrahim Kalın korona virüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı hakkında da açıklamalarda bulundu. Kalın, sürecin Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda ilerlediğini ve sokağa çıkma yasağının ihtiyaç duyulduğu anda yapılmasına karar verildiğini belirtti. İbrahim Kalın oluşan kargaşanın zaman içinde aşılacağını düşündüklerini ifade etti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gerekli önlemlerle harfiyen uyduğunu, kendisinin sıkı bir şekilde bu yöntemleri uyguladığına vurgu yaptı. İbrahim Kalın, devlet işlerinin aksamaması içinde gerekli alt yapı çalışmalarının yapıldığını bu kapsamda görüşmelerin telekonferans yoluyla yapıldığını açıkladı.

İbrahim Kalın virüsün ne zaman biteceği yönündeki soruya alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde uygulanmasının bu konuya bağlı olduğunu belirtti. Kalın, bir küçük kaçağın ikinci dalgayı tetiklediği ve bu nedenle kesin bir tarihin verilmesinin zor olduğunu ifade etti.

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