Türkiye Müteahhitler Birliği ile Yurt Dışına 100 Bin İşçi Gönderilecek!

Türkiye Müteahhitler Birliği, personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda yurt dışına 100 bin işçinin gönderileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye, yurt dışında yapılan inşaatların ihalelerini çoğunlukla kazanan ülkelerin başında gelmektedir. Dünya genelinde hemen her ülkede Türk firmaları tarafından yapılan bir inşaat vardır. Firmalar, yurt dışı inşaatlarında genel olarak Türk vatandaşları ile çalışıyor. Bu sayede de yurt içinde iş bulamayan birçok vatandaş için yurt dışında çalışma olanakları doğuyor.

Yurt Dışına 100 Bin İşçi Gönderilecek

Türkiye Müteahhitler Deneği, düzenli aralıklarla personel alım ilanları yayınlamaktadır. Yayınlanan ilanda aranan işçiler genel olarak yurt dışındaki inşaatlarda görevlendiriliyor. Kısa bir süre önce denekten yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. İlan kapsamında yurt dışında yapılacak inşaat çalışmalarında görevlendirilecek 100 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca açıklamada deneğin yurt dışındaki çalışmalar kapsamında 18 milyar dolarlık sözleşme imzaladığı belirtilmektedir. Bu sözleşmelerin yapıldığı projelerde görevlendirilmek için çok fazla işçiye ihtiyaç oluğu ifade edildi.

Yurt Dışına 100 Bin İşçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Yurt dışı ile yapılan inşaat anlaşmaları kapsamında en fazla işçi gönderimi körfez ülkelerine yapılacak. Yurt dışına işçi olarak gönderilecek olan vatandaşlara maddi açıdan da destek sağlanacağı duyuruldu. 3 kamu bankası, yurt dışına işçi olarak gidecek olan vatandaşlara 45 bin dolarlık teşvik verecek.

Yurt Dışına 100 Bin İşçi Alımları Nasıl Yapılacak?

Yurt dışına gidecek 100 bin işçi gönderimi tek seferde olmayacak. Yurt dışından işçi ihtiyacına göre yıl içerisinde parça parça işçi gönderiminin yapılması bekleniyor. Yurt dışına 100 bin işçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna tamamı ile 2020 yılı içerisinde olacağını söylemek doğru olacaktır.

Yurt dışına 100 bin işçi alımı için duyuru, Türkiye Müteahhitler Deneği resmi intenet sitesi üzerinden yapılacak. Yurt dışına işçi olarak gitmek isteyen adayların, deneğin intenet sitesine giriş yaparak başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Başvuru formunu dolduran adaylar, yurt dışına işçi olarak gitmeye hak kazanırlar. Ayrıca, yurt dışına işçi olarak gidecek olan işçilerin, kendilerinden istenilen evrakları hazırlayarak başvuruda bulunmaları zorunludur.

Yurt Dışına 100 Bin İşçi Alım Şartları Nelerdir?

Yurt dışına 100 bin işçi alımı, yıl içerisinde farklı projeler kapsamında düzenlenecektir. Bu nedenle gidecek işçilerin için alım şartlarıyla ilgili net bir bilgi yoktur. İşçilerin görevlendirileceği projeler kapsamında aranan şartlar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye Müteahhitler Deneği üzerinden işçi olarak başvurusunu gerçekleştiren kişiler, katılacakları proje kapsamında gerekli belgeleri de hazırlayarak başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Yurt dışına işçi alımı ile ilgili detaylar, alım dönemlerinde deneğin resmi intenet sitesi üzerinden ayrıntılı şekilde paylaşılacak.