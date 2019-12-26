Türkiye'deki UBER mağdurları şirkete dava açıyor

ABD merkezli olan ve yüzlerce araca sahip olan dev ulaşım şirketi UBER, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye'de büyük oranda kısıtlandırılmış ve son olarak ta şirket Türkiye'de ki faaliyetlerini tamamaen durdurduğunu açıklamıştı.

Taksi sahipleri bu karardan memnun kalırken UBER'e yatırım yapan yatırımcılarda bir o kadar zor durumda kaldılar. Şirket'in tamamen Türkiye'den çekilmesinin ardından UBER Mağdurları Platformu kuran yatırımcılar, kendilerinin mağdur edilerek ortada bırakıldıklarını iddia ediyorlar.

Platformun avukatı Samet Gülaydın, söz konusu mağduriyetlerin giderilemsi için UBER şirketine dava açmaya hazırlandıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Türkiye’de faaliyetlerine UBER başlamıştı fakat diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de sadece ‘X Large‘ araçları kullanıyordu. Taksiciler haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla dava açtı. Amerikan şirketi hiçbir gerekçe göstermeden faaliyetine son verdi. UBER’in hiçbir haklı gerekçe göstermeden bu hizmetleri bir anda durdurması neticesinde; UBER ve hizmetlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla araç alanlar, özellikle araç sahipleri bu konuda çok ciddi zararlara uğradı. Şoförler de bu noktada bu eğitimlere tabi tutuldu, sertifikayla işe başladılar. UBER’in yapmış olduğu bu gerekçe göstermeden piyasadan çekilmesine hizmetleri durdurması noktasında oluşan zararın tazmini davamızın konusudur. Esas itibariyle biz burada sürücüler ve araç sahiplerinden menfaatlerini bir zarar geldiğinden dolayı dava açıyoruz.”

UBER'in Türkiye'den çekilme iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Gülaydın, "Şirket sistemini aktif bir şekilde tutuyor. Mayıs ayı sonu itibariyle sadece yasal olarak taksicilik yapanlarla çalışıyor. UBER sürücüleri kredi kartıyla araç aldılar. Bunun gibi başka bir kiralama sistemi olmadığı için çalışamıyorlar ve araçlarının fiyatında çok ciddi düşüş oldu. UBER’le yaptığı ticaretten sonra evine haciz gelen Ulaş Önder, intihar etti. Babası da müvekkillerimiz arasında. UBER’in önüne çelenk bıraktı mağdurlar fakat UBER eski sürücüleri için hiçbir çalışma yapmadı.” diye konuştu.