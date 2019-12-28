İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.758
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7986
EURO
6.6449

Tutumlu nasıl olabilirim? Tutumlu olmak için neler yapılmalı?

Son dönemdeki ekonomik şartlar insanları giderek zorlamaya başladı. Bu zorluklarla baş etmenin yollarından biri tutumlu olmaktan geçiyor. Peki tutumlu nasıl olabilirim? Tutumlu olmak için neler yapılmalı? Tutumlu biri olmanın ip uçlarını sizler için derledik.

28 Aralık 2019 Cumartesi 15:07
Tutumlu nasıl olabilirim? Tutumlu olmak için neler yapılmalı?

Günümüz ekonomik koşulları giderek zorlaşmaya başladı. Birçok kişi de nasıl önlemler alacağını araştırmaya koyuldu. İlk olarak daha tutumlu olmaya çalışılmalıdır.

Tutumlu nasıl olunur?

İlk olarak kişilerin tutumlu olmak ve cimrilik arasındaki farkı iyi anlamaları gerekmektedir. Bu iki kavram birbirinden çok farklı kavramlardır.

Tabi ki bir ekonomist gibi bu konu üzerinde çok uzun bir açıklama getirmeyeceğiz. Sadece ihtiyacını olan şeylerin farkına varmanızı ve aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri anlamanızı sağlayacağız.

İlk olarak kişilerin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlayıp bu durumu kavramaları gerekmektedir. Unutmayın ki dünya artı küresel bir Pazar haline gelmiş ve insanlara reklamlar sayesinde ihtiyacı olmayan şeyleri pazarlamaya çalışılıyor.

Bu reklamların içerisinde size gönderilen mesajları iyice kavramaya ve şirketlerin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Bu şekilde masraflarınızın azaldığını ve maddi olarak rahatladığınızı göreceksiniz.

Bunun dışında bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanızda ciddi anlamda sizi rahatlatacaktır. Bu durum sağlığınıza da iyi gelecektir.

Tutumlu bir kişi olmayı en iyi ifade eden söz ‘lüzumsuzsa söndür’ dür. Evinizde boş yere akan su, gereksiz çalışan bir televizyon gibi şeyleri daha dikkatli kullanmakta ekonomik anlamda sizi rahatlatacaktır.

Bunların dışında alışveriş yaparken gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri öngörerek almanız yani bir mont alacaksınız bunu sezon sonu alarak daha ucuza getirebilirsiniz.

Son olarak küçükte olsa bir kumbara edinin. Emin olun hiç fark etmeden bu sizi daha tutumlu bir kişi haline dönüştürecektir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 15:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Banka Borcu ödenmezse hapis cezası çıkar mı, ne olur?
İstanbul’da araçları kim çekecek? Araç çekme işi kime devredildi?
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? MPİ 2020 yılbaşı büyük ikramiye çeyrek bileti ne kadar?
2020 TEB yeni yıl ihtiyaç kredisi kampanyası
Kadın Dizisi Şirin öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı?
YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Titans yeni sezon ne zaman başlıyor? Titans 3. sezon tarihi ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.