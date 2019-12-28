Tutumlu nasıl olabilirim? Tutumlu olmak için neler yapılmalı?

Günümüz ekonomik koşulları giderek zorlaşmaya başladı. Birçok kişi de nasıl önlemler alacağını araştırmaya koyuldu. İlk olarak daha tutumlu olmaya çalışılmalıdır.

Tutumlu nasıl olunur?

İlk olarak kişilerin tutumlu olmak ve cimrilik arasındaki farkı iyi anlamaları gerekmektedir. Bu iki kavram birbirinden çok farklı kavramlardır.

Tabi ki bir ekonomist gibi bu konu üzerinde çok uzun bir açıklama getirmeyeceğiz. Sadece ihtiyacını olan şeylerin farkına varmanızı ve aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri anlamanızı sağlayacağız.

İlk olarak kişilerin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlayıp bu durumu kavramaları gerekmektedir. Unutmayın ki dünya artı küresel bir Pazar haline gelmiş ve insanlara reklamlar sayesinde ihtiyacı olmayan şeyleri pazarlamaya çalışılıyor.

Bu reklamların içerisinde size gönderilen mesajları iyice kavramaya ve şirketlerin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Bu şekilde masraflarınızın azaldığını ve maddi olarak rahatladığınızı göreceksiniz.

Bunun dışında bazı zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanızda ciddi anlamda sizi rahatlatacaktır. Bu durum sağlığınıza da iyi gelecektir.

Tutumlu bir kişi olmayı en iyi ifade eden söz ‘lüzumsuzsa söndür’ dür. Evinizde boş yere akan su, gereksiz çalışan bir televizyon gibi şeyleri daha dikkatli kullanmakta ekonomik anlamda sizi rahatlatacaktır.

Bunların dışında alışveriş yaparken gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri öngörerek almanız yani bir mont alacaksınız bunu sezon sonu alarak daha ucuza getirebilirsiniz.

Son olarak küçükte olsa bir kumbara edinin. Emin olun hiç fark etmeden bu sizi daha tutumlu bir kişi haline dönüştürecektir.