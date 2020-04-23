Ücretsiz izin 1.170 TL maaşı alacak olanlar dikkat! IBAN bilgileri gerekiyor!

Ücretsiz izne ayrılanlara yapılacak olan 1.170 TL yardım ödemeleri kısa bir süre sonra başlıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular değerlendirilerek yakında ödenmeye başlayacak. İŞKUR yetkilileri konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Koronavirüs salgını sürecinde işini kaybeden ya da ücretsiz izne ayrılan işçi ve işverenlere devlet tarafından kısa çalışma ödeneği verilecektir. Kısa çalışma ödeneği kapsamında bu kişilere aylık 1.170 TL ödeme yapılıyor. Başvurular için İŞKUR kanalı kullanılıyor.

İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği için çalışmalar hızla sürüyor. Bu hızla birlikte vatandaşların yakın bir tarihte bu ödeneği alması planlanıyor.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneğine başvurmak için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine girilmesi gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra sağ kısımda bulunan ‘İşveren’ kısmından işverenin giriş yapması ve tüm personellerini seçerek ‘Ücretsiz izne gönderildi’ bağlantısını seçmesi gerekiyor. Geriye kalan tüm işlemler ve araştırmalar İŞKUR tarafından yapılıyor.

İşçilerin IBAN bilgileri isteniyor

İşverenler, ‘İşveren’ sayfasının üst kısmında bulunan ‘IBAN bilgilerini gir’ seçeneğine tıklayarak çalıştığı banka hesabına ait IBAN bilgilerini girmelidir.

İşverenlerde olduğu gibi işçilerinde kendilerine ait sayfası bulunmaktadır. Yukarıdaki bağlantıya tıkladığınızda açılan sayfada sol kısımda yer alan ‘İş Arayan’ kısmına tıklayarak İŞKUR hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra sayfanın üst bölümünde ‘IBAN bilgilerini gir’ seçeneğine tıklayarak IBAN bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz izne ayrılanlar ne kadar maaş alacak?

Ücretsiz izne ayrılan tüm çalışanlar günlük 39,24 TL ücret ödemesi alacaklar. Bu ücret aylık 1.170 TL’ye denk geliyor.

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