Ücretsiz izin parası 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşları nereden ödenecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkan kişiler, maaş alacak. Ücretsiz izne ayrılan ve para alamayan kişiler aylık 1170 TL ödenek alacak.

Ücretsiz izne çıkıp işsizlik maaşından yararlanamayan kişilerin aylık alacağı açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişiler, 1170 TL maaş alacak. Maaşlar 3 ay boyunca hesaplara yatacak. Bu ödenekten yalnızca, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler faydalanabilecek. 1170 TL maaş almak için kişilerin İŞKUR sayfasında yer alan İBAN’larını güncellemelidir. İBAN güncellemek için İŞKUR’un resmi sayfasına https://esube.iskur.gov.tr/ linkine tıklayarak giriş yapın. Açılan sayfada üst tarafta bulunan ‘’İBAN Bilgilerinizi Girmek Veya Güncellemek İçin Tıklayınız’’ yazısına girin ve İBAN’ınızı güncelleyin. 1170 TL ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı.

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