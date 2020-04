Ücretsiz izne çıkarılmış olan vatandaşlara maaş desteği!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulunarak vatandaşlara seslendi. Albayrak açıklamada bulunarak ücretsiz izine çıkmış olan tüm vatandaşlara maaş desteği yapılacağını belirtti. Berat Albayrak kullandığı Twıtter hesabından bir video paylaşımı yaparak günümüz ile ilgili değerlendirmeler yaparak bu değerlendirmelerini sosyal medya aracılığı ile vatandaşlara da duyurarak ekonomi destek paketleri ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Hazine Bakanları toplantısı ile ilgili detayları verirken ticarete ve ticari ilişkilere zarar vermeden bu günleri kolaylıkla atlatılacağını belirtti. İşte detaylar...

Berat Albayrak yaptığı bir diğer açıklamada korona virüs salgınının ekonomiye, küresel ticarete, yurt dışı ile yapılan anlaşmalara verilecek olan hasarın ortaya çıkmaması sebebi ile yeni kararlar alındığı belirtti. Bunların yanında ise ülke içinde dayanışma sağlayarak hareket eden ve ülkesinin ekonomik sistemlerine bağlı olarak dayanışma içinde bu salgın dönemini kolaylıkla atlatıcağını açıkladı.

Berat Albayrak, ülke içinde dayanışmaya önem vermeyen ve ülkesinin ekonomik durumlarına da önem vermeyen ülkelerin ve yetkililerin bu korona virüs salgın döneminde uzun süre zorlanacağını ve bu zorlu bir süreç geçireceğini söyledi. Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamada "Hamdolsun, salgına karşı önlemleri erkenden almanın yanında, dünyaya da sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en hızlı sağlayan ülke biz olduk ve bu durum karşısında milletçe birleşerek ayakta duruyoruz. Bizlerin ilk önceliği vatandaşlarımızın salgın sebebi ile işlerini kaybetmemesidir. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızı korumaya devam ediyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Berat Albayrak, dar gelirli olan 2,1 milyon tüm ailelere 1000 TL maddi destek yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yeni çalışmalar ve araştırmaların sonucunda korona virüs salgını sebebi ile etkilenmiş olan 2,3 milyon aileye daha 1000 TL maddi destek yardımı yapılacak. Bu süreci 4,4 milyon aileye maddi yardım sağlayarak ekonomik olarak ailelerin rahatlaması sağlanacak. Bu konu ile ilgili Çalışma Bakanı çalışmaya devam etmektedir.

Ücretsiz izne çıkarılmış olan vatandaşlara maaş desteği!

Berat Albayrak gelmiş olan yeni düzenlemeyi açıklayarak şunları söyledi; "Esnaflar için, firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini 3 ay süre ile ertelemelerini öne sürerek, dükkanlarını kapatmış olan veya da salgın sebebi ile işleri durgun olan vatandaşlarımızın da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmı ödenecek." dedi. Bu süreçte ücretsiz bir şekilde izne çıkarılan vatandaşlara da maaş desteği yakında gelecektir.

2,8 Milyar liralık finansman KOBİ'lerimizin hesaplarına geçti!

Albayrak, Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanının devreye girdiğini belirterek, şunları belirtti;

"Pazartesi gününden itibaren 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yapmış bulunmaktadır. Bugüne kadar toplamda 55 binden fazla esnafımıza, bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Dün itibari ile esnafımıza 2 milyar liradan fazla finansman desteğini kullandırdık. KOBİ’lerimiz için KGF aracılığı ile ‘İşe Devam Desteği’ni devreye almıştık. Yaklaşık 51 bin 651 firmamız ‘İşe devam desteği’ne başvuruda bulundu. Pazartesi günü sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar liralık kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. Dün itibarıyla 2,8 milyar liralık finansman ilk gün KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti. 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da vatandaşlara sağlanacak olan ödemelere bu hafta başlıyoruz" dedi.

Mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız...

Berat Albayrak, 1 haftalık süre içerisinde yaklaşık olarak 10 bine yakın vatandaşların şikayet ve taleplerini incelediklerini ve dönüş sağladıklarını söyleyerek, şunları belirtti;

"Kamu bankalarımızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları televizyonlar aracılığı ile vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamaya devam etmektedir. En doğru bilgileri vatandaşlarımıza vermektedirler. Bu koronavirüs salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek istiyoruz. Bunu tüm milletimiz milli mücadele olarak görmeliyiz. Türkiye’nin yakın tarihinde geçtiği bu zor süreçlerin tamamında milletiyle aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. 17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların sonuçlarını bugünlerde elde etmekteyiz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok." dedi.

"Bu mücadelede, destek ihtiyacı duyan her bir vatandaşımızın ve her ailenin, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yardım sağlamalıyız. Biz, Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz. Biz hayallerimizden, ideallerimizden asla vazgeçemeyiz." dedi.

Bugünün Berat Kandili olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Berat Albayrak, "Bu Berat Kandili'nin gecesinde Rabbimizin ilahi merhametine, Peygamber Efendimizin himmetine nail olmak ve selametimiz ve sıkıntılardan beratımız için hep birlikte dua edelim. Cenabı Allah ettiğimiz tüm dualarımızı mübarek Berat gecesi hürmetine kabul etsin. Bu sorunları da atlatarak, Allah’ın izniyle ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealine yürüyeceğiz. İnşallah birlikte başaracağız." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

