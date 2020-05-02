Berat Albayrak, ücretsiz olarak izne çıkartılmış olan işçilere yapılacak olan maaş ödemesi ilgili geçtiğimiz günlerde Twıtter hesabından video paylaşımı yaparak açıklamalarda bulundu. Maaş ödeneği ile ilgili yapılmış olan açıklamanın ardından ücretsiz olarak izne çıkmış olan vatandaşlarımız tarafından merak konusu haline geldi. İşte, Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!

Ücretsiz izne çıkarılmış olan işçilere 3.510 TL maaş ödeneği!

Korona virüs salgını nedeni ile ücretsiz olarak izne çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve bunun yanında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya hak kazanamayan vatandaşlarımıza da 3 ay süre kapsamında aylık olarak 1.170 TL maaş ödeneği verilecektir. Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamada, iki yüz binden fazla bir sayıda firmanın ve 2 milyona aşkın çalışanın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yapılmış olan başvuruların ise 700.000'inin onaylandığı belirtildi.

290.000 Esnaf Başvuruda Bulundu!

Yapılan başvuruların ardından 4 milyar 73 milyon Türk lirasının finansman olarak tahsis edildiği duyuruldu. Hazırlanmış olan bireysel destek paket kapsamında da 4 milyon 200 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi. Yapılmış olan başvuruların arasından ise 250 binden fazla kişiye 1,5 milyar tahsis edildi.

İşe devam finansmanı için ise 66 bin 171 şirketin başvuruları açıklanması ile bu firmalar kapsmaında 34 bin 858'inin başvuru sonuçları açıklanmış bulunmaktadır. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile de 29 milyar 558 türk lirasının verildiği açıklandı

Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu Bankalar kapsamında; Ziraat Bankası, Halkbankası ve Vakıfbankası'nın bu zor süreç kapsamında vatandaşlarımıza büyük imkanlar tanımakta iken özel bankaların belirtmiş olduğu bu tepki ve tavırlar bizleri üzmektedir." dedi. Berat Albayrak, yapmış olduğu açıklamaya son olarak "Özel bankaları da bu sürece davet ediyor." dedi.



Kamu bankaları bugüne kadar işletmelerin 20,5 milyar lira tutarında bulunan kredi borçlarını ertelerken bunun yanında 795 bin vatandaşımızın da 40,6 milyar lira olan kredi borçlarında erteleme imkanı verdi. Berat Albayrak, küresel ticaret kapsamında da farklı mekanizmaların devreye alınmasını desteklediklerini belirtti. Videonun sonunda ise Berat Albayrak, "Bunların dışında hiçbir kurum veya ülkeden talebimiz bulunmamaktadır." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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