İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!

Geçtiğimiz zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak kısa çalışma ödeneği ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:18
Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!

Berat Albayrak, ücretsiz olarak izne çıkartılmış olan işçilere yapılacak olan maaş ödemesi ilgili geçtiğimiz günlerde Twıtter hesabından video paylaşımı yaparak açıklamalarda bulundu. Maaş ödeneği ile ilgili yapılmış olan açıklamanın ardından ücretsiz olarak izne çıkmış olan vatandaşlarımız tarafından merak konusu haline geldi. İşte, Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!

Ücretsiz izne çıkarılmış olan işçilere 3.510 TL maaş ödeneği!

Korona virüs salgını nedeni ile ücretsiz olarak izne çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve bunun yanında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya hak kazanamayan vatandaşlarımıza da 3 ay süre kapsamında aylık olarak 1.170 TL maaş ödeneği verilecektir. Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamada, iki yüz binden fazla bir sayıda firmanın ve 2 milyona aşkın çalışanın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yapılmış olan başvuruların ise 700.000'inin onaylandığı belirtildi.

290.000 Esnaf Başvuruda Bulundu!


Yapılan başvuruların ardından 4 milyar 73 milyon Türk lirasının finansman olarak tahsis edildiği duyuruldu. Hazırlanmış olan bireysel destek paket kapsamında da 4 milyon 200 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi. Yapılmış olan başvuruların arasından ise 250 binden fazla kişiye 1,5 milyar tahsis edildi.

 

İşe devam finansmanı için ise 66 bin 171 şirketin başvuruları açıklanması ile bu firmalar kapsmaında 34 bin 858'inin başvuru sonuçları açıklanmış bulunmaktadır. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile de 29 milyar 558 türk lirasının verildiği açıklandı

Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu Bankalar kapsamında; Ziraat Bankası, Halkbankası ve Vakıfbankası'nın bu zor süreç kapsamında vatandaşlarımıza büyük imkanlar tanımakta iken özel bankaların belirtmiş olduğu bu tepki ve tavırlar bizleri üzmektedir." dedi. Berat Albayrak, yapmış olduğu açıklamaya son olarak "Özel bankaları da bu sürece davet ediyor." dedi. 

Kamu bankaları bugüne kadar işletmelerin 20,5 milyar lira tutarında bulunan kredi borçlarını ertelerken bunun yanında 795 bin vatandaşımızın da 40,6 milyar lira olan kredi borçlarında erteleme imkanı verdi. Berat Albayrak, küresel ticaret kapsamında da farklı mekanizmaların devreye alınmasını desteklediklerini belirtti. Videonun sonunda ise Berat Albayrak, "Bunların dışında hiçbir kurum veya ülkeden talebimiz bulunmamaktadır." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

 

Siyaset dünyasından merak ettiğin kesitlerden en sıcak ekonomik gelişmelere kadar tüm haberler Haberport’ta! Sıcak haberler Haberport mobil uygulamasında! ŞİMDİ İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Aradığın haber kaynağı burada! Hadi, sen de katıl Facebook Grubumuza! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Sokağa çıkma yasağında ekmek ve su nasıl alınacak? Marketler açık mı, sipariş getiriyorlar mı?
Noter Araç satış işlemleri ve noter işlem ücreti ne kadardır?
A101 aktüel ürünlerde ne var? 30 Nisan – 7 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğu
2000/2 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar
20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, açıklanan branş ve kontenjanlar Haziran 2020
Fitre kimlere verilmez? Diyanet 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?
Ramazan'da unutarak bişey yemek, içmek orucu bozar mı?
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.