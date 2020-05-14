Uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılmıştı, Dilara yaşam savaşını kaybetti

Adana'da uçurtma uçururken uçurtması yüksek gerilim hattına takılan ve onu kurtarmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara 14 gündür yaşan savaşı veriyordu. Küçük kızın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılmıştı, Dilara yaşam savaşını kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 gün önce korkunç bir olay yeşanmıştı. İlçeye bağlı İsmetpaşa mahallesinde yaşayan 12 yaşıdaki Dilara Ünal isimli bir kız çocuğu uçurtma uçurmak isterken uçurtması bir anda yüksek gerilim hattına takıldı. O sırada uçurtmasını da kurtarmak isteyen minik Dilara yüksek elektirik akımına takıldı.

Uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılmıştı, Dilara yaşam savaşını kaybetti

Dilara ağır yaralı olarak olduğu yere yığılırken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75'lik bir bölümünde yanıklar oluşan Dilara, 14 gün boyunca aynı hastanede tedavi görüyordu. Bugün Dilara'nın tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek vefat ettiği öğrenildi.


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