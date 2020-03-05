Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?

Ukrayna’da para birimi 24 yıldır Ukrayna Giravnası’dır. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ekonomik canlanmaların görüldüğü Ukrayna, 2 Eylül 1996 tarihi itibariyle Ukrayna Grivnası’dır. Ülkedeki bazı kesimler Ukrayna Grivnası için halen ruble demektedir. Ancak Ukrayna’da ruble şuanda yabancı para birimidir. Ukrayna Grivnasının sembolü UAH sembolüdür ve ISO 4217 koduyla kayıtlarda bulunmaktadır.

Ukrayna Grivnası banknotları;

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’dür.

Ukrayna grivnasının alt para birimiyse Kopiyka’dır. Ukrayna madeni paraları ise;

Ukrayna grivnasının TL karşısındaki değeri

1, 2, 5, 10, 25, 50 ve 1 grivna’dır.

Ukrayna grivnası son zamanlarda TL karşısında değer kazanmıştır. 5 yıl önce 0.15 TL’ye gelen Grivna, güncel kur değer, 0.25 TL’ye denk geliyor.

1 TL yaklaşık 4.06 Grivna seviyesindedir.

1000 TL ortalama olarak 4000 Ukrayna Grivnası etmektedir.

5000 Ukrayna Grivnası ortalama olarak 1250 TL’ye karşılık geliyor.

500 TL ise yaklaşık 2000 Ukrayna Grivnası’dır.