Uluslararası yatırımcılarla görüşen Bakan Albayrak'tan Swap açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yöntemiyle uluslararası yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatan Bakan Albayrak, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarbulundu.
'G20’de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil, ama birden fazla olma olasılığı yüksek' diye konuşarak Swap görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Albayrak konuşmasında "IMF ile swap masada değil" diyerek konuya açıklık getirdi.