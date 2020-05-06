Uluslararası yatırımcılarla görüşen Bakan Albayrak'tan Swap açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yöntemiyle uluslararası yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatan Bakan Albayrak, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarbulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, dalgalı kur rejim kararına bağlı kalmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye'nin rezervlerinin de fazlasıyla yeterli seviyede olduğunu belirterek "Kamunun yılsonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı. En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede" diye konuştu.

'G20’de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil, ama birden fazla olma olasılığı yüksek' diye konuşarak Swap görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Albayrak konuşmasında "IMF ile swap masada değil" diyerek konuya açıklık getirdi.