Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmaya katkı vermek ve köyde tarımı geliştirerek göçleri engelleme amacıyla ‘’Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’’ hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında tarımın desteklenmesi için 100 bin TL hibe desteği verilecek.

Kırsal kalkınmada uzman eller projesi

Ülkemizde pilot illerde uygulamaya geçirilecek olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi, tarım faaliyetlerinde bulunacak girişimcileri desteklemek, tarımı kalkındırmaya yönelik bakanlık tarafından yapılan bir projedir. Proje ilk olarak; İzmir, Mardin, Amasya, Düzce illerinde hayata geçirilecek. Üniversite mezunu girişimciler desteklenerek 100 bin TL hibe desteği verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üniversite mezunu çiftçilere vereceği hibe desteği:

Hayvansal ürünler,

Bitkisel ürünler,

Su ürünleri,

Yöresel tarım,

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi,

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üreticiliği, midye üretim tesisleri projeleri desteklenecektir.

Başvuru şartları

T.C vatandaşı olmak,

Vergi mükellefi olmamak,

Tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu ya da üniversite mezunu olmak,

Nüfusu 20 binden az olan kırsal alan ve köylerde yaşamak,

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve arı yetiştiriciliği başvurularında bulunmak isteyen kişilerde aranan şartlar ise hayvan sayılarının bakanlık tarafından istenilen sayıda olması gerekmektedir. Buna göre 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvan sayısından fazla olmaması şartı aranır. Arı yetiştiriciliğinde ise 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak gerekmektedir.

Bakanlığın daha önce vermiş oldu hibe desteklerinden yararlanan kişiler bu projeden yararlanamayacaklar.

Uzman eller projesine başvuru nasıl yapılır?

Uzman eller projesinden yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar:

Proje için ön başvurular 25.12.2019 tarihide başlayarak 18.02.2020 tarihinde sona erecek. Başvurular Tarım Bakanlığı başvuru sitesinden yapılacaktır.

Ön başvuru sonrası kesin başvuru için istenilen belgeler:

Kimlik fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

İş planı,

SGK belgesi,

Diploma, Taahhütname ve çıkış belgesi,

İkametgah belgesi,

Kira sözleşmesi gibi belgeler talep edilecektir.

Başvuru işlemleri tamamlanan ve projeden faydalanmaya hak kazanan girişimcilere, ödemeler Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır. Hibe desteğinin ödenmesi için projenin mutlaka imzalanması ve tamamlanması gerekmektedir.