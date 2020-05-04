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Vakıfbank 1000 – 10000 TL Temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama

Koronavirüs salgını dolayısıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi sunuyor. Vatandaşlarımız Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
Vakıfbank 1000 – 10000 TL Temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama

Ülkemiz koronavirüsün etkisiyle zor günlerden geçiyor. Vatandaşlarımız ekonomik olarak etkilenmesin diye Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Vatandaşlarımız Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

Vakıfbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde, koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaşlarımıza 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz olurken %0,49 oranında faiz uygulanıyor. Krediye şimdiye kadar birçok vatandaş başvururken Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı aranıyor. Kredinin başvuru sonucu sorgulama işlemini sizler için adım adım açıkladık.

Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi Sonucu Sorgulama

Koronavirüs salgını dolayısıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Vakıfbank 1000 – 10000 TL temel destek ihtiyaç kredisi sunuyor. Krediye başvuran milyonlarca vatandaşımız, Vakıfbank destek kredisi başvuru sorgulama işlemini merak etmektedir.

Öncelikle krediye başvurduktan sonra cep telefonunuza başvurduğunuz banka tarafından olumlu ya da olumsuz SMS gönderilecektir. Eğer başvurunuz hala değerlendirme aşamasındaysa süreci takip etmek için Vakıfbank Müşteri Hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.

Vakıfbank Destek Kredisi Şartları

Vakıfbank üzerinden 1000 – 10000 TL miktarında, 36 ay vadeli, %0,49 faizli ve ilk 6 ay geri ödemesiz temel destek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, hane halkı gelirinizin 5.000 TL’nin altında olması gerekmektedir. Asgari ücretliler, emekliler ve serbest meslek çalışanları da krediye başvurabilir.

Vakıfbank Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi için başvuru yapmak istiyorsanız bankanın mobil ve intenet bankacılığına girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Krediyle ilgili banka şu açıklamayı yapmıştı: “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza finansman desteği sağlıyoruz. Bundan dolayı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyası başlamıştır.’’

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Son Güncelleme: 04.05.2020 17:46
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