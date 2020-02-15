Vakıfbank 1,12 faiz oranı ile 125 Bin TL'ye kadar kredi kampanyası

Nakit paraya ihtiyacı olanlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekerek nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Vakıfbank İhtiyaç Kredisini %1,12 faiz oranı ile 60 ay vade seçeneği de sunmaktadır. İhtiyaç kredisi verilirken müşterinin kredi notuna bakılmaktadır. Kredi notu yüksek olan müşterilere yüksek krediler ve yüksek vade seçeneği sunulmaktadır.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisini almak için Vakıfbank şubelerine, intenet sitesine veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirsiniz. SMS yolu ile başvuru yapmanız da mümkün. Bankanın Müşteri Hizmetlerini arayarak da kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Özellikleri

Nakit ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşa ihtiyaç kredisi veren Vakıfbank’ın verdiği İhtiyaç Kredisinin özellikleri şunlardır:

-Aylık eşit, azalan ve artan taksitli şekilde geri ödeme planı oluşturulabilmektedir.

-3 ay ödemesiz ve eşit taksitli ödeme planı oluşturulabilir.

-3 ayda bir geri ödemeli taksitlendirme şeklinde ödeme planı oluşturulabilir.

-Son taksit balon ödemeli ve değişken taksit olarak plan oluşturulabilir.

-Kredi tutarı ne kadar ise o tutarın %0,5 i kadar kredi tahsis ücreti alınmaktadır.

-En az 3 bin TL ve en fazla 125 bin TL kredi verilmektedir.

-3 ay ile 60 ay arasında vade seçeneği sunulmaktadır.

-Başvuru sırasında kefil veya ek teminat istenebilir.

-Kişinin aylık geliri, kredi notuna veya fatura ödemeleri gibi ödemelere bakılır ve geri ödeme planı ile verilecek kredi miktarı bunlara göre belirlenir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Birçok imkanı müşteriye sunan Vakıfbank, krediyi verirken bazı belgeleri istemektedir. Başvuru sırasında müşteriden istenen belgeler şunlardır:

-Başvuru formu,

-Kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport,

-İkametgah belgesi,

-Gelir belgesi,

-Maaşlı çalışanlar için; maaş bordrosu, maaşta herhangi bir kesinti veya hacizin olmadığını gösteren belge, şirket imza sirküleri fotokopisi.

-Serbest meslek çalışanları için; son dönem vergi levhasının fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, bilanço ve gelir tablosu, son yıla ait Kurumlar Vergisi Tahakkuk Fişi ve ödendi belgesi.

-Emekliler için; SGK Emekli belgesi veya maaş cüzdanlarının fotokopisi.